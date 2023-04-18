Пхукет задним числом добавил три смерти в статистику ДТП в Сонгкран

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) выпустил итоговый отчет за приуроченную к Сонграну неделю усиленного контроля на транспорте, завершившуюся 17 апреля. Если в предпоследней таблицы значились две смерти, то в итоговой сводке их уже пять, причем непосредственно за финальный день смертей не зафиксировано, то есть в статистику внесены случаи за предыдущие дни..

Новости Пхукета

Статистика ThaiRSC по дорожным авариям на 18 апреля (данные за 17 число на сером фоне). Фото: ThaiRSC

ДТП в Чалонге в ночь с 14 на 15 апреля. Проехавший на красный свет мотоциклист сбил туристку и скрылся. Фото: Ruamjai Foundation

Комитет по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC) также солидарен с тем, что в последний день никто не погиб. Итоговое количество смертей по его данным – шесть, но как уже указывали «Новости Пхукета», первая из них могла произойти до начала праздничной недели.

Таким образом данные по смертности у DDPM и ThaiRSC можно счесть сошедшимися в итоге. Однако количество госпитализаций отличается многократно. Если в итоговом отчете властей Пхукета значится 51 пострадавший, то у ThaiRSC даже за один последний день было 52, а всего за неделю – 454 человека. Речь идет только о серьезных авариях, но критерии серьезности у DDPM и ThaiRSC, очевидно, разные.

В середине недели Королевская полиция Таиланда выпустила собственный промежуточный отчет об авариях в праздники, охватывающий период с 11 по 15 апреля. В этой публикации полиция назвала следующие три главные причины ДТП:

Превышение скорости – 37,16%;

Вождение в пьяном виде – 24,71%;

Опасное маневрирование в потоке транспорта – 18%).

Самым аварийным транспортом, по данным полиции, остаются мотоциклы, на которые за 11-15 апреля пришлось 80,78% зарегистрированных инцидентов. Доля легковых авто – 7,51%, пикапов – 3,81%.