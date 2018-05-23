Пхукет высказался за переселение обезьян

Участники первых общественных слушаний, прошедших 22 мая в Рассаде, высказались за переселение обезьян и принятие мер по контролю за их размножением.

23 Мая 2018 12:52:55

Фото: PR Dept

Первые слушания по вопросу о судьбе обезьян из проблемных локаций (см. предысторию здесь) прошли в Chalerm Phrakiet Rama 9 Hall в Рассаде во вторник, 22 мая. Участие в них приняли 68 местных жителей, большинство из которых поддержали как идею переселения обезьян подальше от жилых районов, так и принятие мер по контролю за их размножением, сообщил глава пхукетского офиса Управления окружающей среды Натаван Джумлонгкат.

Как рассказал господин Джумлонгкат, участники слушаний заполнили предложенные им опросники, а затем провели открытое голосования по двум ключевым вопросам: о переселении обезьян и о контроле за их численностью. Идею переселения обезьян поддержали 55 человек, а контроль численности – 66. Следующие слушания пройдут в Рассаде в четверг, 24 мая.

Напомним, на Пхукете обсуждают идею переселения обезьян из следующих локаций: окрестности пирса Банг-Ронг и мыс Яму в Таланге, улицы Soi Tah Jeen и Kingkaew Soi 9 в Рассаде, остров Сирэ, а также холмы Ранг и То-Сэ в Пхукет-Тауне. Последний из холмов в обиходе уже давно известен как Манки-Хилл из-за большого числа обитающих там макак.

Власти Пхукета рассматрвиают возможность отловить обезьян и выселить их на один из небольших островов с подходящими условиями для обитания приматов.