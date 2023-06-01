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Пхукет вышел на борьбу с комарами

Муниципалитеты Пхукета активизируют усилия по противодействию вирусам денге и чукунгунья на острове. Окуривание мест потенциального размножения комаров сопровождается информационной работой с населением, которая, возможно, даже важнее, чем непосредственное окуривание потенциальных рассадников комаров. Проследить за каждым двором и палисадником сотрудники профильных департаментов просто не могут. Более того, окурирование и обработка воды на территориях частных домозозяйств отвлекает ресурсы, которые можно было бы направить на повышение безопасности школ и других общественных учреждений с высокой посещаемостью.

Новости Пхукета

1 Июня 2023, 01:06 PM
Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Раваи

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Раваи

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Чалонга

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Чалонга

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Чалонга

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Чалонга

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Чалонга

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Чалонга

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Чалонга

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Чалонга

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Раваи

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Раваи

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Раваи

Низкий сезон на Пхукете – это идеальное время для размножения комаров, которые не просто создают неудобство людям по вечерам, а разносят вирусы денге и чикунгунья. Фото: Муниципалитет Раваи

Листовка Минздрава, посвященная борьбе с комарами во время сезона денге. Фото: Минздрав Таиланда

Листовка Минздрава, посвященная борьбе с комарами во время сезона денге. Фото: Минздрав Таиланда

Традиционно одним из наиболее активных в информационной работе является муниципалитет Чалонга. Напоминания о необходимости дезинсекции там публикуются независимо от времени года. При этом мэр района Тханапорн Понгсантипхап подчеркивает, что сейчас команду дезинсекторов с «фумигаторами» можно вызвать через приложение Traffy Fondue или бота Traffy Fondue в LINE (@TraffyFondue).

Муниципалитет Раваи также регулярно отчитывается об окуривании мест размножения комаров, а по случаю начала сезона дождей района Арун Солос начал лично выезжать на подобные мероприятия, как делал и в прошлые годы. Последний отчет был опубликован на странице муниципалитета 30 мая.

Муниципальных служащих с ручными фумигаторами можно каждое утром встретить и на улицах Пхукет-Тауна. Кроме того, в городе раздают листовки жителям, напоминая им о том, что в стоячую воду нужно добавлять средства, убивающие личинок комаров. На фото с одного из майских обходов территории видно, что служащие не игнорируют даже китайские храмы.

Подробнее о разносимой комарами лихорадке денге читайте здесь. Химические состав для борьбы с комарами можно приобрести в любом магазине SuperCheap. 

 

 

 

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