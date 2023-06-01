Пхукет вышел на борьбу с комарами

Традиционно одним из наиболее активных в информационной работе является муниципалитет Чалонга. Напоминания о необходимости дезинсекции там публикуются независимо от времени года. При этом мэр района Тханапорн Понгсантипхап подчеркивает, что сейчас команду дезинсекторов с «фумигаторами» можно вызвать через приложение Traffy Fondue или бота Traffy Fondue в LINE (@TraffyFondue).
Муниципалитет Раваи также регулярно отчитывается об окуривании мест размножения комаров, а по случаю начала сезона дождей района Арун Солос начал лично выезжать на подобные мероприятия, как делал и в прошлые годы. Последний отчет был опубликован на странице муниципалитета 30 мая.
Муниципальных служащих с ручными фумигаторами можно каждое утром встретить и на улицах Пхукет-Тауна. Кроме того, в городе раздают листовки жителям, напоминая им о том, что в стоячую воду нужно добавлять средства, убивающие личинок комаров. На фото с одного из майских обходов территории видно, что служащие не игнорируют даже китайские храмы.
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