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Пхукет выделил пять отелей для расселения застрявших на острове туристов

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана объявил о том, что на острове были выделены пять отелей, куда по фиксированных расценкам могут заселиться туристы, не имеющие возможность покинуть страну.

Новости Пхукета

6 Апреля 2020, 06:32 PM
Пхукет выделил пять отелей для расселения застрявших на острове туристов.

Пхукет выделил пять отелей для расселения застрявших на острове туристов.

Господин Тавипатана напомнил, что отдал распоряжение о закрытии всех официальных гостиниц острова, но подчеркнул, что оно не распространяется на пять заведений, выделенных под экстренное размещение туристов. Этим отелям разрешено принимать новых постояльцев.

В список губернатора вошли следующие гостиницы:

  • The Dara Hotel в Вичите (рядом с Central Fextival). Стоимость: 1000 бат за номер за ночь (включая завтрак).

  • The Throne на острове Сирэ. Стоимость: 1000 бат за номер за ночь (включая завтрак).

  • The Tide Beachfront Hotel на острове Сирэ. Стоимость: 1000 бат за номер за ночь (включая завтрак).

  • The Patong Bay Inn. Стоимость: 650 бат за номер за ночь (включая завтрак).

  • The Nai Yang Beach Hotel. Стоимость: 650 бат за номер за ночь за человека (включая трехразовое питание), 850 бат за номер за ночь за двоиз (включая трехразовое питание),

Как отмечается в сообщении от лица губернатора, постояльцы должны сами нести ответственность за своих расходы во время пребывания на Пхукете. При этом отели обязаны информировать окружные управы о постояльцах и принимать меры, если у кого-то из гостей появятся симптомы, указывающие на возможное заражение COVID-19.

Также в уведомлении администрации Пхукета напоминается о возможном наказании за игнорирование требований официальных лиц во время действия Декрета о чрезвычайной ситуации. Нарушителю грозить вплоть до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.

 

 

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