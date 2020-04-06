Пхукет выделил пять отелей для расселения застрявших на острове туристов

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана объявил о том, что на острове были выделены пять отелей, куда по фиксированных расценкам могут заселиться туристы, не имеющие возможность покинуть страну.

Новости Пхукета

6 Апреля 2020, 06:32 PM

Пхукет выделил пять отелей для расселения застрявших на острове туристов.