Пхукет выделил пять отелей для расселения застрявших на острове туристов.

Господин Тавипатана напомнил, что отдал распоряжение о закрытии всех официальных гостиниц острова, но подчеркнул, что оно не распространяется на пять заведений, выделенных под экстренное размещение туристов. Этим отелям разрешено принимать новых постояльцев.
В список губернатора вошли следующие гостиницы:
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The Dara Hotel в Вичите (рядом с Central Fextival). Стоимость: 1000 бат за номер за ночь (включая завтрак).
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The Throne на острове Сирэ. Стоимость: 1000 бат за номер за ночь (включая завтрак).
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The Tide Beachfront Hotel на острове Сирэ. Стоимость: 1000 бат за номер за ночь (включая завтрак).
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The Patong Bay Inn. Стоимость: 650 бат за номер за ночь (включая завтрак).
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The Nai Yang Beach Hotel. Стоимость: 650 бат за номер за ночь за человека (включая трехразовое питание), 850 бат за номер за ночь за двоиз (включая трехразовое питание),
Как отмечается в сообщении от лица губернатора, постояльцы должны сами нести ответственность за своих расходы во время пребывания на Пхукете. При этом отели обязаны информировать окружные управы о постояльцах и принимать меры, если у кого-то из гостей появятся симптомы, указывающие на возможное заражение COVID-19.
Также в уведомлении администрации Пхукета напоминается о возможном наказании за игнорирование требований официальных лиц во время действия Декрета о чрезвычайной ситуации. Нарушителю грозить вплоть до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.