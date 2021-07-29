Пхукет ввел новые коронавирусные ограничения

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ о новых мерах по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на Пхукете. Все школы острова останутся закрытыми до 16 августа, ТЦ Central будет закрыт в течение семи дней для уборки и дезинфекции, все местные рынки должны обеспечить по 4 кв. м пространства на каждого покупателя для социального дистнацирования.

Новости Пхукета

29 Июля 2021, 03:53 PM

Фото: PR Phuket

Новый приказ был издан по итогам совещания провинциального комитета по эпидемиологии, прошедшего 26 июля. Затем документ опубликовала PR-служба администрации Пхукета. В силу приказ вступил 27 июля.

Как уже говорилось выше, приказ предписывает всем школам острова оставаться закрытыми до 16 августа (вместо 2 августа, как было ранее). Исключение – частные образовательные учреждения, где число учеников в классе не превышает пяти.

Торгово-развлекательный комплекс Central закрыт на неделю для проведения уборки. Также сотрудники пхукетского офиса Минздрава (РРНО) должны проверить весь его персонал на коронавирус при помощи экспресс-тестов на антитела.

«Это делается для защиты наших людей, поскольку в торговом центре было выявлено несколько случаев заражения. Мы просто хотим спасти Пхукет. Если мы можем что-то сделать для этого, мы сделаем», – заявил на пресс-конференции вице-губернатор Пияпонг Чувонг.

«Количество новых выявляемых случаев выросло до 30 в день. Если есть такие меры, которые помогут сделать Пхукет самым безопасным местом, мы не будем стоять в нерешительности», – добавил он.

В новом приказе также содержится распоряжение о немедленном закрытии всех футбольных стадионов, залов для мини-футбола и бадминтонных кортов. Рынки должны контролировать количество одномоментно находящихся там покупателей и обеспечивать социальное дистанцирование.

Число участников массовых мероприятий (за исключением проводимых властями) ограничивается 100 гостями.