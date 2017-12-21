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Пхукет встретит Новый год кампаний по борьбе с рекламой алкоголя

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) подтвердил, что перед Новый годом на острове стартует кампания направленная на борьбу с нарушающей закон рекламой спиртного.

Таньялак Сакут

21 Декабря 2017 09:55:45

Фото: Mukashi Mukashi Photography / Flickr
Фото: Mukashi Mukashi Photography / Flickr

Как подтвердили «Новостям Пхукета» в РРНО, кампания будет нацелена на бары, рестораны, пивные дворики и другие места, торгующие спиртным в разлив. Цель инициативы – напомнить владельцам и менеджерам заведений о действующих нормах законодательства в отношении рекламы алкогольных напитков. Детали готовящейся кампании пока что находятся в разработке.

«Мы озвучим положения о рекламе [промоушене] алкоголя в рамках кампании с 24 по 29 декабря», – заявила «Новостям Пхукета» доктор Прапа Накара, возглавляющая в РРНО отделение неконтагиозных заболеваний. Именно этот отдел РРНО отвечает за контроль за соблюдение закона во всем, что касается алкогольной продукции.

«Пхукет – туристическое место, и мы должны напомнить операторам развлекательных заведений [о требованиях закона] в форме официального уведомления перед новогодними праздниками», – добавил доктор Накара.

По словам представительницы РРНО, в прошлом месяце несколько заведений были уличены в нарушении требований закона. Нарушители признали неправомерность своих действий и «удалили рекламу по распоряжению РРНО».

Госпожа Накара подтвердила, что речь идет о кампании национального уровня, инициированной в Бангкоке. Ранее СМИ сообщали о том, что директор Совета по контролю за оборотом алкоголя Нипон Чананонвай начал предусмотренные законом процедуры в отношении ряда заведений, уличенных в нарушении статьи 32 Закона о контроле за спиртными напитками от 2008 года (Alcohol Beverage Control Act B.E. 2551). Соответствующая статья запрещает действия, направленные на то, чтобы подтолкнуть людей к употреблению спиртного.

«Запрещается рекламировать и демонстрировать (прямым или косвенным образом) наименования и торговые марки спиртных напитков таким образом, который показывает достоинства этих напитков или подталкивает людей к употреблению», – говорится в статье 32.

Нарушителям статьи 32 грозит до 1 года тюрьмы и/или штраф в размере до 500 тыс. бат. При этом в законе есть и другие статьи, накладывающие те или иные ограничения на рекламу алкоголя и промо-акции.

Говоря о примерах действий, попадающих под статью 32, госпожа Накара из РРНО привела такие примеры как «использование миловидных девушек-промоуторов и публикацию фотографий мероприятий, связанных с продвижением алкогольной продукции».

«Также закону противоречит функционирование пивных двориков на открытом воздухе. Кроме того, незаконно побуждать людей к употреблению спиртного при помощи рекламы в печати, на билбордах и где-либо еще, где это не разрешено», – заявила доктор Накара.

Одновременно она призвала граждан сообщать о замеченных нарушениях в РРНО по электронной почте info@pkto.moph.go.th и телефону 076-212297.

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