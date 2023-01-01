Пхукет встретил Новый год салютами, фонариками и транспортным коллапсом в Патонге

Жители Пхукета встретили Новый год на массовых торжествах по всему острову, но главный праздник проходил в Патонге, где организовали фестивальную площадку со сценой на участке пляжа у выхода с Бангла-Роуд. Озвученные властями требования касательной фейерверков открыто игнорировались, но и о каких-либо ответных санкциях со стороны полиции не сообщалось ни в официальных каналах властей, ни просто в соцсетях.

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Остров праздновал не только и не столько Новый год, сколько возвращение туристов и нормальной жизни после пандемии, а гости острова наслаждались атмосферой беззаботного и слегка разнузданного курортного веселья, которое в таких масштабах обычно наблюдалось Патонге дважды в год – в новогодние праздники и в Сонгкран. И ситуация в Патонге вечером 31 декабря очень напоминала середину апреля 2022, когда город праздновал не столько Сонгкран, сколько начало возвращения туристов и начало восстановления.

Если в Сонгкран власти строго запретили массовые обливания водой и водяные битвы, то в этот раз официальные лица не уставали подчеркивать, что не должно быть никаких несанкционированных запусков фейерверков и летающих фонариков.

Впрочем, это на бумаге, а по факту на пляжных празднованиях в Патонге и на Сурине салюты и фонарики «кхом лой» начали раскрашивать небо задолго до полночи, когда должны были состояться санкционированные властями фейерверки. Полицейские наблюдали за нелегальным буйством красок в ночном шоу в небе так же, как и прочие зрители. Полицейские отнюдь не демонстрировали намерения срочно выбегать на место запуска каждого нового фонарика или салюта, а также не спешили надевать наручники на продавцов и покупателей пиротехники. Из последних многое, вероятно, так и не узнал, что запуск салютов обычными людьми запрещен.

Продавцов пиротехники тоже никто не «репрессировал». Находившийся в Патонге корреспондент «Новостей Пхукета» почти сразу получил предложение от местного подростка купить салют, причем после отказа юноша спрятал установку под футболку и быстро удалился со своей «запрещенкой». Однако в течение следующего часа корреспондент прошел мимо нескольких десятков лотков, где торговали салютами, а также был атакован полудюжиной разносчиков фейерверков, которые демонстрировали впечатляющую клиентоориентировансть и сходу предлагали скидку с 1000 бат до 700 бат за 250-батовый фейверверк.

Торговля летающими фонариками велась не менее бойко – . Причем, в отличие от фейерверков, кхом лои зачастую отказывались взлетать и сгорали на пляже или воспламенялись в полете и падали горящими обрывками в море.

Пожаров зафиксировано не было, но уже к 22:00 пляж в Патонге был замусорен не меньше, чем на Лой Кратонге. Впрочем, тогда проблему решила большая уборка на следующий день.

Низовая экономика процветала и в сегменте торговли едой и напитками. Несмотря на заявления официальных лиц, продажа спиртного из пенопластовых коробок на улицах (то есть вне торговых точек), не только никуда не делась, но и процветала. В ассортименте было и пиво, и коктейли, и крепкое спиртное. Алкоголь остался в продаже и после 00:00.

Кульминацией новогоднего отсчета в Патонге стал официальный полуночный фейерверк, который вывел на новый уровень буйство огней и грохот взрывов в ночном небе. Однако на этом ночь не закончилась: желающие продолжили праздновать в кафе или на самом пляже, а не желающие проводили томительные минуты в стоячей пробке на пляжной дороге, потому что в городе в связи с массовым наплывом людей произошел транспортный коллапс.

Заблокированы оказались и сама пляжная дорога Taweewong Rd., и тротуары вдоль нее, и некоторые другие пути. При этом транспорт стоял так плотно, что в некоторых местах между машинами и байками невозможно было протиснуться даже самому стройному участнику празднований.

Кроме того, если на Taweewong Rd. пробка еще была обычным линейным затором, то на развязке у моста на Коралл-Бич улица представляла собой стоп-кадр из видео с вьетнамского перекрестка. Перемешанные в хаотичном порядке байки и автомобили полностью блокировали проезжую часть, пеший проход через затор тоже требовал сил и времени.

Впрочем, корреспондент «Новостей Пхукета» не увидел среди водителей и пешеходов никаких случаев агрессии или грубого выражения недовольства – люди были согласны пережить неудобство в обмен на праздник.

Кроме Патонга, организованные и массовые празднования в ночь с 31 декабря на 1 января проходили на пляже Сурин, в Сапан-Хине, в Central Phuket. В других местах – Карон, Банг-Тао и так далее – встреча нового года тоже была шумной и яркой, но характера организованного фестиваля со сценой, прописанной программой событий и подобными элементами на имела. Отдельными событиями стали мероприятия до полуночи, такие как ярмарка Лард-Яй в Старом городе или коллективное прощание с последним закатом 2022 года на мысле Промтхеп. Заполнены были и другие популярные места, как из числа бизнеса, так и просто достопримечательностей.

Властям Пхукета сейчас предстоит решить, как реагировать на праздник, который прошел в нарушение ряда ключевых предписаний (торговля спиртным, фейерверки), но при этом прошелкрайне успешно и, судя по отсутствию каких-либо сообщений этого рода, без происшествий.

Отчет о дорожной ситуации с 00:01 ночи 1 января до 23:59 должен быть опубликован 2 числа. Пока что в официальной статистике администрации Пхукета – один погибший и 11 получивших травмы. По данным ThaiRSC, раненых несколько – в несколько раз больше, но смерть тоже одна.

Согласно озвученному в конце декабря прогнозу советника и бывшиего президента Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикиттиа Рактэнгама, туризм в Новогодние праздники может принести провинциальной экономике более 100 млрд бат. При этом остров уже сейчас может начинать готовиться к следующему празднику – китайскому новому году в конце января.