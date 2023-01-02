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Пхукет встретил Новый год без смертей на дорогах

Официальные лица Пхукета не зафиксировали аварий с летальным исходом ни вечером 31 декабря, ни ночью 1 января. Это говорит и пхукетский офис DDPM, и комитет ThaiRSC. Таким образом в Новый год остров вошел без смертей на дорогах, но одно ДТП с погибшим в статистике уже есть (в ночь перед новогодней), а еще три в нее не попали, потому что произошли до официального начала «Семи дней опасности» на дорогах. Количество госпитализаций в статистике ThaiRSC – по несколько десятков случаев в день, а о мелких травмах вообще никто не знает.

Новости Пхукета

2 Января 2023, 01:52 PM
Парамедики Soon Khaimook за работой 31 декабря и 1 января. Фото: PPAO, Phuket OrBorJor

Парамедики Soon Khaimook за работой 31 декабря и 1 января. Фото: PPAO, Phuket OrBorJor

Парамедики Soon Khaimook за работой 31 декабря и 1 января. Фото: PPAO, Phuket OrBorJor

Парамедики Soon Khaimook за работой 31 декабря и 1 января. Фото: PPAO, Phuket OrBorJor

Парамедики Soon Khaimook за работой 31 декабря и 1 января. Фото: PPAO, Phuket OrBorJor

Парамедики Soon Khaimook за работой 31 декабря и 1 января. Фото: PPAO, Phuket OrBorJor

Парамедики Soon Khaimook за работой 31 декабря и 1 января. Фото: PPAO, Phuket OrBorJor

Парамедики Soon Khaimook за работой 31 декабря и 1 января. Фото: PPAO, Phuket OrBorJor

Парамедики Soon Khaimook за работой 31 декабря и 1 января. Фото: PPAO, Phuket OrBorJor

Парамедики Soon Khaimook за работой 31 декабря и 1 января. Фото: PPAO, Phuket OrBorJor

Парамедики Soon Khaimook за работой 31 декабря и 1 января. Фото: PPAO, Phuket OrBorJor

Парамедики Soon Khaimook за работой 31 декабря и 1 января. Фото: PPAO, Phuket OrBorJor

Парамедики Soon Khaimook за работой 31 декабря и 1 января. Фото: PPAO, Phuket OrBorJor

Парамедики Soon Khaimook за работой 31 декабря и 1 января. Фото: PPAO, Phuket OrBorJor

Статистика пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) по первым четырем дням усиленного контроля на дорогах такова:

  • 29 декабря – 2 пострадавших;
  • 30 декабря – 5 пострадавших;
  • 31 декабря – 1 погибший, 4 пострадавших;
  • 1 января – 7 пострадавших.

Всего за четыре дня – один погибший и 18 госпитализированных с травмами. Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC) также зафиксировал за соответствующий период одну смерть, но число получивших травмы в его статистике – 261 человек, то есть в разы больше, чем 18 у пхукетского DDPM.

Также о реальной ситуации на дорогах говорят сообщения административной организации провинции Пхукет (OrBorJor) с конца прошлого года публикует отчеты о работе собственной выездной команды парамедиков Soon Khaimook (Жемчужный центр, Pearl Center). Отчеты выходят нерегулярно, но за 31 декабря и 1 января они есть (при этом отчет за последний день 2022 года заканчивается сообщением от 2:52 утра).

С 9:00 утра 31 декабря по 22:30 вечера 1 января спасатели Soon Khaimook выезжали минимум четыре дорожных аварии, включая столкновения мотоциклов с авто, другими мотоциклами, стационарными препятствиями и пешеходами. Были и случаи ДТП в результате вождения в пьяном виде, и инцидент с несколькими пострадавшими.

Всего сотрудники Soon Khaimook за два дня оказали помощь шести жертвам дорожных аварий, из которых четыре были доставлены в больницы. Таким образом одна единственная скорая помощь OrBorJor за период с утра 31 декабря по вечер 1 января отработала минимум треть всех официальных госпитализаций из статистики DDMP, причем не выезжая за пределы Чалонга, Карона и Раваи,

 

 

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