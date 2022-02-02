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Пхукет встретил китайский Новый год

Во вторник, 1 февраля, начался новый год по китайскому лунному календарю. Пхукетские потомки китайских переселенцев отметили праздник, но отнюдь не так массово, как до пандемии. Даже в храме Pud Jor Shrine было относительно тихо.

Новости Пхукета

2 Февраля 2022, 05:32 PM
Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: PR Phuket

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: PR Phuket

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: PR Phuket

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: PR Phuket

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: PR Phuket

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: PR Phuket

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: PR Phuket

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: PR Phuket

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: Иккакпоп Тхонгтуб

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: Иккакпоп Тхонгтуб

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: Иккакпоп Тхонгтуб

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: Иккакпоп Тхонгтуб

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: Иккакпоп Тхонгтуб

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: Иккакпоп Тхонгтуб

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: Иккакпоп Тхонгтуб

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: Иккакпоп Тхонгтуб

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: ТАТ

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: ТАТ

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: ТАТ

Пхукет встретил Новый год по китайскому календарю. Фото: ТАТ

«Множество людей отложили работу, чтобы порадовать себя и отдохнуть с тем, чтобы наступивший год был наполнен лишь добрыми событиями и счастливыми вещами для их семей», – заявила PR-служба провинции. Впрочем, фотографии с улиц и из храмов этот тезис едва ли подтверждали.

На протяжении всей последней недели января улицы Пхукет-Тауна оставались пустыми, особенно бросалось в глаза отсутствие тайских туристов из других провинций. Торговцы на центральном рынке на Ranong Rd. также не заметили предпраздничного ажиотажа. Бойкой торговли цветами и фруктами для подношений в храмах не было, люди делали обычные повседневные покупки.

С 1 февраля была возобновлена безкарантинная система посещения Таиланда Test & Go, но в нее в последний момент были внесены изменения. Теперь туристы должны в обязательном порядке бронировать две ночи в заранее оговоренном отеле для сдачи двух ПЦР-тестов (в день прилета и на пятый-шестой день). При этом отель должен утверждать выдачу Thailand Pass в течение 30 часов с момента регистрации туриста. В противном случае регистрация автоматически отменяется.

Согласно отчету Туристического управления Таиланда (ТАТ) за 1 февраля, за день международный аэропорт Пхукета принял 2458 пассажиров из-за рубежа. Из них 15 прибыли по системе Test & Go, четыре – на условиях альтернативного карантина, остальные – по Phuket Sandbox.

Официальные лица пока никак не прокомментировали низкий уровень турпотока, но при этом губернатор Наронг Вунсиеу прямо констатировал, что на благосостоянии местных жителей действующие схемы приема туристов пока не отразились. В беседе с представителем сената он заявил, что средний месячный доход жителя Пхукета остается на уровне 1,9 тыс. бат. Такой же показатель назывался в середине прошлого года.

 

 

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