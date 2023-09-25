Пхукет встретил безвизовых туристов подарками и усилением присутствия полиции в аэропорту

Временный безвизовый режим для туристов из Казахстана и Китая начал действовать в Таиланде. Утром 25 сентября в главных аэропортах страны практически одновременно встретили первых гостей из этих стран, которые прибыли на отдых по новым правилам и получили по прилету 30-дневные штампы вместо 15-дневных. Бонусом для гостей страны стали разные подарки, включая всем известные шаровары со слонами. Как отметила министр туризма Судаван Вангсупакиткосон, китайцы их очень любят. Сама она участвовала во встрече вместе главой правительства Сеттхой Тхависином, по инициативе которого самый массовый китайский рынок все же стал безвизовым. Господин Тхависин не скрывает, что его правительству нужны быстрые деньги, и дать их должен туризм. А на традиционные возражения о том, что безвиз несет в себе угрозу безопасности, аэропорт Пхукета ответил открытием в нем нового «Передового операционного центра» полиции в дополнение к Центру помощи туристам (ТАС) и отделению Иммиграционного бюро.

Новости Пхукета

В бангкокский аэропорт Suvarnabhumi первыми прилетели туристы из Китая, в аэропорту Пхукета было наоборот – там сначала приветствовали гостей из Казахстана, а потом уже китайских граждан.

Рейс авиакомпании Air Astana из Алматы сел на острове в 9:25, пассажиры прошли в терминал через гейт номер 15, на выходе из которого уже был растянут приветственный баннер и привычно выстроились официальные лица с подарками.

За последние два года представители профильных ведомств и структур участвовали в такой встрече не раз и не два, причем началась традиция едва ли не с Казахстана. В архиве «Новостей Пхукета» сохранились кадры со встречи первого постпандемийного рейса из этой страны в июле 2021 года, но тогда еще мало кто предполагал, какой взрывной рост покажет казахстанский рынок.

В составе встречающей делегации не было губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу. Как стало понятно позже, уходящий в отставку глава провинции, который провел на Пхукете и всю пандемию, и весь период выхода из нее, приехал в аэропорт во второй половине дня, чтобы встретить рейсы из Китая которые весьма кучно прилетели во временном интервале между 15:00 и 17:00.

Прогнозы по турпотоку

Прогнозов по тому, сколько дополнительных туристов даст безвиз именно Пхукету, профильные ведомства не публиковали. Имеются только цифры по всей стране, но для Пхукета они оптимистичны в любом случае, поскольку остров принимает и значительную часть прямых рейсов из-за рубежа, и внушительную долю бангкокского пассажиропотока.

Как отмечается в сообщении пхукетского офиса Департамента PR, провинция Пхукет является вторым по популярности направлением для китайцев после Бангкока. Казахстанские туристы в тексте не упомянуты, но просто по количеству рейсов и объему прибытий можно сказать, что для них Пхукет – основное направление в Королестве.

По оценкам Туристического управления Таиланда (ТАТ), за весь пятимесячный период безвиза с 25 сентября по 29 февраля страна примет 1,9-2,9 миллиона китайских туристов и 129,5 тысяч туристов из Казахстана. Прогнозы по выручке – 92,6-140 млрд бат за счет Китая и 7,9 млрд бат счет Казахстана.

Исполнительный директор компании Tranio Михаил Буланов приводил у себя в Telegram-канале такие выкладки ТАТ по Китаю: прибытия за январь-август – 2,3 млн человек, прогноз на весь 2023 год без безвиза – 3,5 млн. прогноз с безвизом – 4-4,4 млн (то есть прирост на 600-900 тыс. прибытий, или 14-26%).

Данные Tranio по Казахстану были следующими: прибытия за январь-август – 108 тыс. человек, прогноз на весь 2023 год без безвиза – 140 тыс., прогноз с безвизом – 180 тыс. (40 тыс. или 29%).

Согласно статистике Иммиграционного бюро Пхукета, рынок Казахстана в прошлый высокий сезон давал острову примерно 15 тыс. прямых прибытий в месяц (без учета трафика через Бангкок). Китайский рынок в прошлом сезоне практически отсутствовал, поэтому и цифр нет.

Пхукетский офис Департамента PR привел дополнительную статистику по туристам из Казахстана и Китая за январь-август 2023 года. Средний турист из Казахстана проводил на отдыхе 14 дней, тратя порядка 4,4 тыс. бат в день, турист из Китая – порядка 7,8 дня, тратя на весь отдых 50,8 тыс. бат, то есть по 6,5 тыс. бат в день.

Собеседница «Новостей Пхукета» из сферы гостеприимства указала, что неожиданно высокие китайски цифры 2023 года связаны с тем, что в январе-августе в турпотоке из КНР была высока доля «качественных туристов», поскольку организованные бюджетные туры пока не возобновились в докризисном объеме.

«Самостоятельные путешественники из Китая по паттернам поведения мало отличаются от гостей из других стран. Они летят не на три дня, а на неделю или две. Они снимают те же отели, что и, условно, европейцы. Они арендуют автомобили и ходят в рестораны, а не ограничиваются редкими вылазками в 7-Eleven», – пояснила менеджер турагентства.

«Рынки Китая и Казахстана максимально непохожи друг на друга. Объединяет их только то, что с обоих можно получить внушительный прирост организованного турпотока. Самостоятельные путешественники едут и так, но массы нуждаются именно в привлекательных предложениях, а безвиз имеет сильный психологический момент», – добавляет Буланов.

Больше полиции в аэропорту

Непосредственно в первый день безвиза в аэропорту Пхукета состоялось и еще одно мероприятие – открытие нового Передового операционного центра» полиции.

Смотр наличных сил в аэропорту проводил начальник провинциальной полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Сурапхонг Тханомчит, старший по званию полицейский офицер на острове.

В публикации об открытии Front Operations Centre (на вывеске, впрочем, у него написано просто Airport Security Center) говорится, что его создание стало результатом кооперации аэропорта, ТАТ, Иммиграционного бюро, турполиции, полицейского участка Саку (он отвечает за район острова, где находится аэропорт), провинциальной полиции Пхукета и отдела расследований полиции по восьмому региону.

В списке задач центра были перечислены оказание помощи авиапассажирам, контроль за работой такси и другого общественного транспорта, оперативная обработка данных видеонаблюдения и прочие «не специальные» вопросы. Никаких задач, связанных именно с безвизом для Китая и Казахстана, перед центром не было поставлено, а если было – то об этом официальные лица не сказали.