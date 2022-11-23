Пхукет вспомнил про приложение для жалоб Traffy Fondue

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу призвал жителей острова и чиновников активнее пользоваться приложением Traffy Fondue, запущенным для того, чтобы граждане могли сообщать в органы власти о мусоре, дорожных проблемах и других ситуациях, требующих вмешательства официальных лиц. Также в приложении можно отслеживать реагирование властей на жалобы. Вот только скачивать его граждане не спешат.

Новости Пхукета

На Пхукете обсудили использование приложения Traffy Fondue для приема жалоб от населения. Фото: PR Phuket

На Пхукете обсудили использование приложения Traffy Fondue для приема жалоб от населения. Фото: PR Phuket

На Пхукете обсудили использование приложения Traffy Fondue для приема жалоб от населения. Фото: PR Phuket

На Пхукете обсудили использование приложения Traffy Fondue для приема жалоб от населения. Фото: PR Phuket и Traffy Fondue

Использованию Traffy Fondue было посвящено отдельное совещание под председательством губернатора Вунсиеу, прошедшее на Пхукете в понедельник, 21 ноября. На мероприятии выступил по видеосвязи доктор Васан Пхаттхаратхикорн, старший исследователь из Исследовательской лаборатории умных систем в сфере транспорта и перевозок при Национальном центре электроники и компьютерных технологий (NECTEC).

Приглашенному эксперту была делегирована почетная обязанность рассказать собравшимся у губернатора представителям государственных ведомствах о преимуществах приложения Traffy Fondue, которое разработала NECTEC четыре года назад.

«Traffy Fondue помогает повышать эффективность решения проблем людей, включая прием сообщений о проблемах, прием жалоб и информации о страданиях людей; а достигать справедливого разрешения ситуаций оперативным образом», – процитировала доктора Пхаттхаратхикорна PR-служба Пхукета в своем отчете о совещании.

Эксперт подчеркнул, что использование приложения поможет государственным ведомствам и администрациям на местах получить «три типа выгод», а именно: «социальные выгоды, выгоды для сообщества и выгоды для окружающей среды». PR Phuket не привела примеров.

По словам специалиста, работа чиновников по решению проблем станет эффективней, если Traffy Fondue будет использоваться более активно. В частности, пригодиться может функциями приема предложений от жителей . Они могут, к примеру, подсказать, что властям сделать с валяющимся на обочине мусором или сломанным дорожным знаком.

По словам эксперта, приложение должно стать для чиновников помощником в эффективном менеджменте, включая повышение эффективности освоения бюджетов, оптимизацию расходов госведомств, снижение рисков причинения ущерба здоровью людей и имуществу, повышение уровня жизни граждан.

Также система должна помогать перенаправлять задачи правильным ведомствам и ответственным лицам, эффективно перераспределяя задачи и ответственность за их решение. Руководство госведомств сможет при помощи Traffy Fondue следить, кто за что отвечает и насколько успешно.

Как отметил доктор Пхаттхаратхикорн, к настоящему моменту 46 государственных структур, ведомств и организаций «подали заявки» на включение в систему Traffy Fondue, в том числе семь административных организаций тамбонов (OrBorTor), 12 муниципалитетов и 27 государственных агентств. Среди последних, в частности, значится полиция по восьмому региону.

Приложение было презентовано еще в 2018 году. Активизацию работы с ним губернатор Наронг назвал новогодним подарком жителям к 2023 году. В качестве еще одного подарка он назвал перепрофилирование старой тюрьмы в Пхукет-Тауне, которую власти планируют превратить в парково-музейный комплекс.

На сайте Traffy Fondue приложение позиционируется как платформа для вовлечения граждан во взаимодействие с государственными органами и инструмент действия со стороны общества. В магазине Google Play инструмент был скачан 50 тыс. раз.

Программа обновляется, последние релизы свежей версии для Android и iOS датируются октябрем-ноябрем этого года. Также активна страница Traffy Fondue в Facebook. В частности, на ней уже расшарили статью The Phuket News о прошедшем 21 октября совещании на английском языке.