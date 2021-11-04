Пхукет возглавил список запросов на Airbnb в Таиланде

Провинция Пхукет оказалась самой востребованной у путешественников, ищущих жилье в Таиланде через сервис Airbnb.

4 Ноября 2021, 04:56 PM

Пляж Най-Харн на Пхукете. Фото: PR Phuket

Как рассказал генеральный менеджер Airbnb по Индии, Юго-Восточной Азии, Гонконгу и Тайваню Аманприт Баджадж, после запуска программы Test & Go количество запросов на поиск жилья в Таиланде через Airbnb удвоилось, сообщает тайское государственное новостной агентство NBT.

Наибольший интерес у пользователей сервиса вызывает Пхукет, следом идут Бангкок, Самуи, Паттайя и Чианг-Май. Также выросло количество запросов на жилье в окрестностях Бангкока и – внезапно – в провинции Пхетчабури, интерес к которой повысился на 80%.

Господин Баджадж отметил, что большинство интересующихся жильем туристов – это потенциальные путешественники из Европы и Северной Америки, где уже начался холодный сезон.

«На этом фоне Таиланд стал одним из топовым направлений. В стране ожидаются туристы из США, России, Германии, Великобритании, Южной Кореи, Австралии, Канады, Швеции и Швейцарии», – перечислил перспективные рынки господин Баджадж.

«Таиланд официально открыл границы и снял требование карантина по прибытию, на фоне чего мы видим рост спроса на поездки в страну, отражением которых являются бронирования на Airbnb», – добавил он.

Господин Баджадж также отметил значительное число бронирований жилья на долгий срок. По словам топ-менеджера Airbnb, это не удивительно, поскольку Таиланд давно славится как одно из лучших мест для людей, желающих совместить поездку в теплые края с удаленной работой.