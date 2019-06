Пхукет вошел в топ-10 лучших мест для посещения по версии US News

Портал US News опубликовал свежую версию своего рейтинга лучших мест для туристической поездки World's Best Places to Visit. Пхукет занял в глобальном топе восьмое место.

Новости Пхукета

27 Июня 2019, 10:58 AM

Фото: Neil Howard / Flickr