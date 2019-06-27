Пхукет вошел в топ-10 лучших мест для посещения по версии US News

Портал US News опубликовал свежую версию своего рейтинга лучших мест для туристической поездки World's Best Places to Visit. Пхукет занял в глобальном топе восьмое место.

Новости Пхукета

27 Июня 2019, 10:58 AM

Фото: Neil Howard / Flickr

В предисловии к рейтингу говорится, что при его составлении учитывались мнения экспертов, комментарии читателей, современные тренды и другие факторы. В итоге Пхукет оказался в первой десятке рейтинга, расположившись между Бора-Бора и Большим каньоном. Возглавляет топ столица Франции, полностью первая десятка выглядит следующим образом:

Париж;

Южный остров, Новая Зеландия;

Рим;

Таити;

Лондон;

Мауи, Гавайские острова;

Бора-Бора;

Пхукет;

Большой каньон, США;

Йосемитский нацпарк, США.

Среди прочих, Пхукет обогнал в рейтинге Барселону, Мальдивы, Флоренцию, Санторини, Рио-де-Жанейро и Большой Барьерный риф.

В отдельном азиатском рейтинге лучших мест для посещения Пхукет занял третью строчку, на шестой позиции расположился Чианг-Май, на девятой – Бангкок, на двенадцатой – Ао-Нанг в Краби (Рейли-Бич).