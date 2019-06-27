Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пхукет вошел в топ-10 лучших мест для посещения по версии US News

Портал US News опубликовал свежую версию своего рейтинга лучших мест для туристической поездки World's Best Places to Visit. Пхукет занял в глобальном топе восьмое место.

Новости Пхукета

27 Июня 2019, 10:58 AM
Фото: Neil Howard / Flickr

Фото: Neil Howard / Flickr

В предисловии к рейтингу говорится, что при его составлении учитывались мнения экспертов, комментарии читателей, современные тренды и другие факторы. В итоге Пхукет оказался в первой десятке рейтинга, расположившись между Бора-Бора и Большим каньоном. Возглавляет топ столица Франции, полностью первая десятка выглядит следующим образом:

  • Париж;

  • Южный остров, Новая Зеландия;

  • Рим;

  • Таити;

  • Лондон;

  • Мауи, Гавайские острова;

  • Бора-Бора;

  • Пхукет;

  • Большой каньон, США;

  • Йосемитский нацпарк, США.

Среди прочих, Пхукет обогнал в рейтинге Барселону, Мальдивы, Флоренцию, Санторини, Рио-де-Жанейро и Большой Барьерный риф.

В отдельном азиатском рейтинге лучших мест для посещения Пхукет занял третью строчку, на шестой позиции расположился Чианг-Май, на девятой – Бангкок, на двенадцатой – Ао-Нанг в Краби (Рейли-Бич).

 

 

Have a news tip-off? Click here

На дикой стороне: Тони Джайлс и его 400 часов в холмах Пхукета
Журнал Vogue включил Кхао-Сок в список красивейших нацпарков мира
Спастись и спасти: Как сделать плавание с трубкой и маской приятным и безопасным
Дом среди листвы: Выходные в TreeHouse Villas на Яо-Ной
Patong Bay Hill Resort – Современная роскошь в Патонге
Галопом по столице: Десять вещей, которые нужно сделать в Бангкоке
The Bay and Beach Club
ТАТ приглашает посетить Королевские проекты и уникальные тайские деревни
Глоток воздуха: Велосипедная прогулка вдоль побережья Пханг-Нга
Теплый прием: Горячие источники в провинции Пханг-Нга
Один день в Кхао-Лаке
Самет-Нангше: Холм с видом на рассвет
Смотровая площадка Куан-Та-Ием в провинции Пханг-Нга
На другом берегу залива
Из Тулузы с любовью

 

Laguna Property
MontAzure
Thai Residential
Express Carpet and Decor

 