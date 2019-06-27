Пхукет вошел в топ-10 лучших мест для посещения по версии US News

В предисловии к рейтингу говорится, что при его составлении учитывались мнения экспертов, комментарии читателей, современные тренды и другие факторы. В итоге Пхукет оказался в первой десятке рейтинга, расположившись между Бора-Бора и Большим каньоном. Возглавляет топ столица Франции, полностью первая десятка выглядит следующим образом:
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Париж;
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Южный остров, Новая Зеландия;
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Рим;
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Таити;
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Лондон;
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Мауи, Гавайские острова;
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Бора-Бора;
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Пхукет;
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Большой каньон, США;
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Йосемитский нацпарк, США.
Среди прочих, Пхукет обогнал в рейтинге Барселону, Мальдивы, Флоренцию, Санторини, Рио-де-Жанейро и Большой Барьерный риф.
В отдельном азиатском рейтинге лучших мест для посещения Пхукет занял третью строчку, на шестой позиции расположился Чианг-Май, на девятой – Бангкок, на двенадцатой – Ао-Нанг в Краби (Рейли-Бич).