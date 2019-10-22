Пхукет вернулся к идее международного конференц-центра на севере острова

Администрация провинции Пхукет готовится подать заявку на выделение средств на строительство крупного конференц-центра и спорткомплекса на севере острова.

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В пятницу, 18 октября, губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана вместе с другими официальными лицами проинспектировал две локации на севере острова, где планируется строительство крупного конференц-центра и спортивного комплекса.

Если проект будет одобрен, оба объекта расположатся в районе Тха-Чат-Чай, неподалеку от моста, соединяющего остров с материком. Под международный конференц-центр планируется выделить участок площадью 141 рай (22,56 га), под спортивный комплекс – 238 рай (38,08 га).

Как говорится в сообщении PR-службы администрации провинции, в ходе инспекции также было проведено фотографирование участков. Соответствующие снимки будут приложены к заявке на выделение бюджета на строительство объектов.

Отметим, что идея строительства крупного конференц-центра на севере острова была впервые озвучена около двух десятков лет, причем Таиланд даже получил от Всемирного банка кредит на реализацию проекта. Впрочем, при премьер-министре Таксине Чиннавате проект был свернут, а средства направили на строительство конференц-центра в провинции Чианг-Май.