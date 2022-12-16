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Пхукет в десять раз обогнал Паттайю по выручке от туризма

Провинция Пхукет в течение первых 10 месяцев 2022 года сгенерировала за счет туризма не менее 127 млрд бат для тайской экономики, что почти в 10 раз больше, чем у идущей следом провинции Чонбури. За указанный период остров принял 2,4 млн иностранцев, что составляет более четверти от всех зарубежных прибытий, тогда как Паттайю посетили менее 1 млн человек. Соответствующие цифры озвучила официальный представитель правительства Типапан Сиричана.

Новости Пхукета

16 Декабря 2022, 11:03 AM
Пхукет лидирует среди тайских курортов по доходам, сгенерированным для экономики Таиланда. Но это вовсе не означает, что пляжи переполнены. На фото – Най-Харн утром 16 декабря. Фото: The Phuket News

Пхукет лидирует среди тайских курортов по доходам, сгенерированным для экономики Таиланда. Но это вовсе не означает, что пляжи переполнены. На фото – Най-Харн утром 16 декабря. Фото: The Phuket News

Прибытия на Пхукет по состоянию на 15 декабря. Фото: Phuket Info Center

Прибытия на Пхукет по состоянию на 15 декабря. Фото: Phuket Info Center

Прибытия на Пхукет по состоянию на 31 октября. Фото: Phuket Info Center

Прибытия на Пхукет по состоянию на 31 октября. Фото: Phuket Info Center

Прибытия на Пхукет по состоянию на 30 апреля. Фото: Phuket Info Center

Прибытия на Пхукет по состоянию на 30 апреля. Фото: Phuket Info Center

Комментируя восстановление туризма, госпожа Сиричана назвала вполне ожидаемую первую тройку тайских провинций, принявших больше всего зарубежных гостей в январе-октябре. Однако неожиданной оказалась именно разница в выручке, значительно более серьезная, чем отличия в числе прибытий.

  • Пхукет – 2,4 млн человек, 127 млрд бат выручки;
  • Чонбури (Паттайя) – 975 тыс. человек, 13 млрд бат;
  • Сураттхани (Самуи) – 606,8 тыс. человек, 7 млрд бат.

По общим прибытиям в Таиланд за 10 месяцев лидируют граждане Малайзии, Индии, Сингапура, Лаоса и Вьетнама, отметила госпожа Сиричана. Данный показатель включает все визиты: как туристические, так и иные.

Для Пхукета, который с 2022 года фиксирует непосредственно прибытия международными авиарейсами, список стран иной: Россия, Индия, Австралия, Сингапур, Великобритания. По визитам на Пхукет граждане Малайзии в последние месяцы сместились ближе к концу первой десятки, а граждан Лаоса и Вьетнама в топе не было в принципе.

Суммарные прямые прибытия на Пхукет международными рейсами, согласно данным местного офиса Иммиграционного бюро, к декабрю достигли 1,5 млн человек. Можно предположить, что еще 1 млн могли обеспечить иностранцы, прилетевшие через Бангкок и прошедшие паспортный контроль там. Точных цифр по таким прибытиям нет, но в 2019 году C9 Hotelworks приводила примерно такую статистику.

Как напомнила госпожа Сиричана (цитаты приводит Bangkok Post), Таиланд недавно отметил 10 млн прибытий из-за рубежа, а прогноз на следующий год составляет 20 млн, то есть половину от турпотока докризисного 2019 года, который был рекордным по числу визитов в Королевство из-за рубежа.

О том, что Таиланд за два года пандемии не растерял востребованности у туристов, свидетельствовал и опубликованный в октябре рейтинг самых популярных направлений для отдыха по версии читателей журнала Conde Nast.

Таиланд занял в рейтинге третье место среди 38 самых популярных стран мира, став одним из двух представителей Юго-Восточной Азии в первой десятке на ряду с Сингапуром, занявшим четвертое место. Таиланд набрал 90,46 очкав голосовании читателей Conde Nast, у лидирующих Португалии и Японии – 91,22 и 91,17 соответственно. У Сингапура – 90,09.

В первую десятку городов мира из представителей Юго-Восточной Азии также вошли два – Бангкок (89,36 очка четвертое место) и Сингапур (89,39 очка и второе место).

В список десяти лучших островов Азии (но не всего мира) попали Самуи (92,13 очка, третье место), Пхукет (90,88 очка, пятое место) и Пхи-Пхи (76,41 очка, десятое место).

Зато в списке лучших курортных комплексов мира отметился Rosewood Phuket, занявший 11 место из 50. В списке 50 лучших мировых отелей (а не резортов) у Таиланда сразу два представителя – бангкокские The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok (20 место) и Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River (48 место).

Кроме того, спа-центр Chiva-Som в Хуа-Хине возглавил рейтинг лучших спа мира, тогда как Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa на Самуи занял второе место.

 

 

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