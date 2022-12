Пхукет в десять раз обогнал Паттайю по выручке от туризма

Провинция Пхукет в течение первых 10 месяцев 2022 года сгенерировала за счет туризма не менее 127 млрд бат для тайской экономики, что почти в 10 раз больше, чем у идущей следом провинции Чонбури. За указанный период остров принял 2,4 млн иностранцев, что составляет более четверти от всех зарубежных прибытий, тогда как Паттайю посетили менее 1 млн человек. Соответствующие цифры озвучила официальный представитель правительства Типапан Сиричана.

Новости Пхукета

Пхукет лидирует среди тайских курортов по доходам, сгенерированным для экономики Таиланда. Но это вовсе не означает, что пляжи переполнены. На фото – Най-Харн утром 16 декабря. Фото: The Phuket News

Комментируя восстановление туризма, госпожа Сиричана назвала вполне ожидаемую первую тройку тайских провинций, принявших больше всего зарубежных гостей в январе-октябре. Однако неожиданной оказалась именно разница в выручке, значительно более серьезная, чем отличия в числе прибытий.

Пхукет – 2,4 млн человек, 127 млрд бат выручки;

Чонбури (Паттайя) – 975 тыс. человек, 13 млрд бат;

Сураттхани (Самуи) – 606,8 тыс. человек, 7 млрд бат.

По общим прибытиям в Таиланд за 10 месяцев лидируют граждане Малайзии, Индии, Сингапура, Лаоса и Вьетнама, отметила госпожа Сиричана. Данный показатель включает все визиты: как туристические, так и иные.

Для Пхукета, который с 2022 года фиксирует непосредственно прибытия международными авиарейсами, список стран иной: Россия, Индия, Австралия, Сингапур, Великобритания. По визитам на Пхукет граждане Малайзии в последние месяцы сместились ближе к концу первой десятки, а граждан Лаоса и Вьетнама в топе не было в принципе.

Суммарные прямые прибытия на Пхукет международными рейсами, согласно данным местного офиса Иммиграционного бюро, к декабрю достигли 1,5 млн человек. Можно предположить, что еще 1 млн могли обеспечить иностранцы, прилетевшие через Бангкок и прошедшие паспортный контроль там. Точных цифр по таким прибытиям нет, но в 2019 году C9 Hotelworks приводила примерно такую статистику.

Как напомнила госпожа Сиричана (цитаты приводит Bangkok Post), Таиланд недавно отметил 10 млн прибытий из-за рубежа, а прогноз на следующий год составляет 20 млн, то есть половину от турпотока докризисного 2019 года, который был рекордным по числу визитов в Королевство из-за рубежа.

О том, что Таиланд за два года пандемии не растерял востребованности у туристов, свидетельствовал и опубликованный в октябре рейтинг самых популярных направлений для отдыха по версии читателей журнала Conde Nast.

Таиланд занял в рейтинге третье место среди 38 самых популярных стран мира, став одним из двух представителей Юго-Восточной Азии в первой десятке на ряду с Сингапуром, занявшим четвертое место. Таиланд набрал 90,46 очкав голосовании читателей Conde Nast, у лидирующих Португалии и Японии – 91,22 и 91,17 соответственно. У Сингапура – 90,09.

В первую десятку городов мира из представителей Юго-Восточной Азии также вошли два – Бангкок (89,36 очка четвертое место) и Сингапур (89,39 очка и второе место).

В список десяти лучших островов Азии (но не всего мира) попали Самуи (92,13 очка, третье место), Пхукет (90,88 очка, пятое место) и Пхи-Пхи (76,41 очка, десятое место).

Зато в списке лучших курортных комплексов мира отметился Rosewood Phuket, занявший 11 место из 50. В списке 50 лучших мировых отелей (а не резортов) у Таиланда сразу два представителя – бангкокские The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok (20 место) и Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River (48 место).

Кроме того, спа-центр Chiva-Som в Хуа-Хине возглавил рейтинг лучших спа мира, тогда как Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa на Самуи занял второе место.