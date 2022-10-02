Пхукет установил рекорд по зарубежным прибытиям 1 октября

В субботу, 1 октября, зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета превысили 5,9 тыс. человек, подобных показателей не фиксировалось ни на пике предыдущего высокого сезона, ни перед Сонгкраном.

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Согласно данным Иммиграционного бюро, 1 октября через паспортный контроль в аэропорту прошли 5924 пассажира зарубежных рейсов (включая некоторое число тайских граждан).

Рекорд был зафиксирован в первый день полного открытия границ. С 1 октября Таиланд перестал требовать от въезжающих справки о вакцинации и/или результаты тестов на коронавирус.

Также с 1 октября по 31 мая власти Таиланда предоставляют прибывающим в страну иностранных туристам продленные разрешения не пребывания. Срок по туристическому безвизу – 5 дней вместо 30 дней, по визе по прибытию – 30 дней вместо 15 дней.

Кроме того, с начала октября Минздрав Таиланда полностью отказался от мобильного приложения Thai Chana, которое ранее использовалось для отслеживания посещения людьми публичных мест, включая магазины. Все собранные данные будут уничтожены, заверили власти страны.

Также в этот день пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил, что больше не будет публиковать ежедневные сводки о выявленных случаях COVID-19 на острове. В последнем отчете от 30 сентября говорилось о семи положительных ПЦР-тестах и 64 положительных экспресс-тестах на антитела (АТК).