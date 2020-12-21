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Пхукет усиливает меры по защите от COVID-19

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу отдал распоряжение усилить меры эпидемиологического контроля после вспышки COVID-19 в провинции Самут-Сакхон, где за выходные положительные результаты тестов на коронавирус были получены у свыше 600 человек. Большинство из них так или иначе связаны с центральным рынком по торговле креветками.

Новости Пхукета

21 Декабря 2020, 10:29 AM
Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

Вице-губернатор Викром Джактхи. Фото: Phuket PR

Вице-губернатор Викром Джактхи. Фото: Phuket PR

Вице-губернатор Пияпхонг Чувонг. Фото: Phuket PR

Вице-губернатор Пияпхонг Чувонг. Фото: Phuket PR

Глава РРНО Тханит Сермкэу. Фото: Phuket PR

Глава РРНО Тханит Сермкэу. Фото: Phuket PR

Губернатор Вунсиеу отдал распоряжение на экстренном заседании пхукетского комитета по эпидемиологии, прошедшем 20 декабря в здании администрации провинции. Также в президиуме комитета сидели вице-губернаторы Викром Джактхи и Пияпхонг Чувонг и глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу. В зале собрались представители различных органов власти и бизнеса, включая президента Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммкитти Руктэнгами.

«Необходимо организовать более интенсивные меры по наблюдению и проверке здоровья у людей на всех трех каналах въезда на Пхукет: сухопутном, наземном и морском. В местах проживания трудовых мигрантов нужно провести опережающее развитие вспышки тестирование на коронавирус», – заявил губернатор Вунсиеу.

Также меры по защите от вируса в рамках концепции «новой нормальности» должны усилить все ведомства, организации и виды бизнеса, включая магазины розничной торговли.

«Пожалуйста, обеспечьте ношение масок людьми и соблюдение ими социального дистанцирования», – распорядился глава провинции.

Вице-губернатор Джактхи обратился непосредственно к вопросу о трудовых мигрантах из Мьянмы как возможному источнику вируса. Именно их Минздрав подозревает во вспышке COVID-19 в Самут-Сакхоне. Обо всех работниках, недавно въехавших из Мьянмы, следует сообщить в РРНО по телефонам 1567 и 094-593 8876.

Также особое внимание должно быть уделено работникам морепродуктовой отрасли, поскольку вспышка в Самут-Сакхоне произошла на креветочном рынке. Все сотрудники, посещавшие эту провинцию в декабре, должны пройти тесты на коронавирус. Сегодня Рыболовная ассоциация Пхукета должна собрать информацию о таких лицах и обеспечить тестирование.



 




 

 

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