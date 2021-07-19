Пхукет усиливает коронавирусный контроль

Администрация Пхукета выпустила новый приказ, детализирующий ограничительные меры, направленные на защиту жителей провинции от коронавирусной инфекции. Документ был опубликован вечером 18 июля и должен вступить в силу с 20 числа.

Новости Пхукета

19 Июля 2021, 02:53 PM

Фото: PR Phuket

Как сообщила PR-служба провинции Пхукет, решение усилить контроль за ситуацией по итогам совещания пхукетского комитета по инфекционным болезням во главе с губернатором Наронгом Вунсиеу. Основанием для решения стал рост выявляемых на острове случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этот, как отметил губернатор Вунсиеу, во многих случаях коронавирус обнаруживался у лиц, недавно приехавших на остров.

Также глава провинции подчеркнул, что число ежедневно выявляемых случаев поднялось выше «установленных стандартов». При этом как раз данные показатель является ключевым для продолжения реализации программы Phuket Sandbox по приему зарубежных туристов.

Вице-губернатор Пияпонг Чувонг после совещания рассказал о некоторых из ключевых мер по защите острова от коронавируса. В частности, в новом приказе говорится, что попасть на остров могут только лица, которые либо прошли полный курс прививок от коронавируса, либо переболели COVID-19 и были выписаны из больницы в пределах 90 дней до даты приезда.

Вице-губернатор Чувонг пояснил, что под полным кусом прививок понимаются две дозы вакцин Sinovac или Sinopharm, либо одна доза препаратов AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Полный курс вакцинации должен быть завершен за 14 или больше дней до даты приезда.

При этом все въезжающие (и перенесшие COVID-19, и прошедшие курс прививок) должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест на антитела. Как и ранее, срок действия этих документов составляет семь дней. При этом ранее глава Vachira Hospital Phuket доктор Чалермпонг Суконтапон подчеркивал, что результаты тестирования наборами для домашнего использования приниматься не будут.

Отрицательный тест на COVID-19 также требуется и от детей в возрасте 6-18 лет. К детям до шести лет данное требование не применяется.

При въезде наземным транспортом стоит помнить, что контрольно-пропускной пункт Тха-Чат-Чай закрыт для обычного транспорта с 23:00 до 4:00. Исключением является транспорт находящихся при исполнении государственных служащих и экстренных служб, выполняющих неотложные задачи. Причем основания для въезда должны быть подтверждены документально.

Разрешение на выезд

В приказе не говорится, применяются ли перечисленные выше требования к лицам, покидающим Пхукет. В беседе с The Phuket News вице-губернатор Чувонг заявил следующее: «Требований по выезду с Пхукета нет, но мы бы предпочли, чтобы находящиеся на острове лица пока оставались здесь».

При этом в документе говорится тех случаях, когда живущий и работающий на Пхукете иностранец планирует временный выезд за пределы провинции с последующим возвращением. Для этого также нужен сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID. Кроме того, необходимо иметь при себе заверенное официальными лицами разрешение на выезд и въезд.

В приказе говорится, что документ должен быть подписан «соответствующим официальными лицом» из районной управы, муниципалитета или административной организации тамбона (OrBorTor). Однако приказ никак не детализирует, какое именно «соответствующее лицо» должно поставить подпись, чтобы разрешение было действительным. В самом документе информации об этом тоже нет.

«Решение ввести такое разрешение нацелено в первую очередь только на тайских граждан, но если ее получит иностранец, то это тоже будет хорошо. Решение о том, применять ли требование к иностранцам, находится в зоне ответственности местных администраций», – заявил The Phuket News вице-губернатор Чувонг.

«Как бы то ни было, чтобы выехать с Пхукета и затем вернуться на остров, иностранцу также нужно пройти полный курс вакцинации и сдать анализ на СOVID-19 с отрицательным результатом», – добавил он.

Прочие ограничения

Вице-губернатор Чувонг также отметил, что с 20 июля вводятся ограничения, не касающиеся въезда на территорию провинции. В частности, с 21:00 все ресторанам запрещается подавать посетителям алкогольные напитки или разрешать их употребление на своей территории.

Торговые центры должны закрываться в 21:00. Круглосуточные магазины обязаны прекращать работу с 23:00 до 4:00. Численность участников массовых мероприятий (разрешенных властями) не должна превышать 150 человек. Такой же лимит установлен и на организацию видеосъемок.

Полностью под запретом работа баров, пабов, караоке и другого развлекательного бизнеса, а мест, где проводятся азартные игры, организуются бои петухов или бойцовых рыбок, соревнования по боксу.

В торговых центрах должен осуществляться контроль за количеством посетителей, единовременно находящимися в заведении. Промо-акции и подобные мероприятия запрещены, развлекательные зоны для детей должны быть закрыты.

Стадионы, спортзалы и фитнес-центры могут работать в обычном режиме, однако бильярдные клубы могут принимать гостей лишь с 15:00 до 21:00. Время работы интернет-кафе ограничено 21:00. Кинотеатры, аквапарки и тематические парки могут работать без ограничений, за исключением зон, где оборудования часто касается много людей. Разрешенные им часы работы – с 8:00 до 20:00.

В силе остается запрет на групповое употребление алкогольных напитков в общественных местах. Что касается сборов для семейных событий, то от них следует воздержаться, если речь не идет о таких событиях, как свадьбы или похороны.

Сотрудникам государственных ведомств и частных компаний рекомендовано по возможности работать из дома. Выезд госслужащих за пределы острова запрещен, если речь не идет о неотложной необходимости. В этом случае сотрудник должен получить разрешение на отъезд от главы своего офиса.