Пхукет-Тауна стал на шаг ближе к статусу города всемирного наследия ЮНЕСКО

Департамент изящных искусств при Министерстве культуры Таиланда готовится подать заявку на включение исторического центра Пхукет-Тауна в список городов всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявка должна быть подана уже в следующем году.

Новости Пхукета

6 Сентября 2019, 09:28 AM

Фото: ТАТ

Как заявил глава Департамента изящных искусств Анан Чучот, в настоящий момент ведется работа по подготовке документов для включения исторического центра Пхукет-Тауна (Phuket Old Town) в список соискателей статуса городов всемирного наследия.

Под историческим центром в данном случае понимаются улицы Rassada Rd., Phang Nga Rd., Krabi Rd., Dibuk Rd., Thalang Rd. и часть Yaowarat Rd.

«Эта часть города застроена домами в стиле сино-португез, представляющими собой прекрасное сочетание западного и восточного стилей в архитектуре. Я уже обсудил вопрос подачи заявки с губернатором Пхукета и другими официальными лицами», – заявил господин Чучот.

Также глава Департамента искусств добавил, что исторический центр Пхукет-Тауна – это по-прежнему полноценный город, где живут люди. Это также важно для включения в список городов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примечательно, что в данном списке уже значится малайзийский Джорджтаун на острове Пенанг, послуживший в определенном смысле одним из образцов при возведении исторической части Пхукет-Тауна.

Добавим, что планам по включению пхукетского Старого города в список городов всемриного наследия юнеско уже более десяти лет. При этом в августе нынешнего города редакторы CNN Travel включили Пхукет-Таун в список 13 самых красивых городов Азии наряду со все тем же Джорджтауном.