Пхукет-Тауна стал на шаг ближе к статусу города всемирного наследия ЮНЕСКО

Как заявил глава Департамента изящных искусств Анан Чучот, в настоящий момент ведется работа по подготовке документов для включения исторического центра Пхукет-Тауна (Phuket Old Town) в список соискателей статуса городов всемирного наследия.
Под историческим центром в данном случае понимаются улицы Rassada Rd., Phang Nga Rd., Krabi Rd., Dibuk Rd., Thalang Rd. и часть Yaowarat Rd.
«Эта часть города застроена домами в стиле сино-португез, представляющими собой прекрасное сочетание западного и восточного стилей в архитектуре. Я уже обсудил вопрос подачи заявки с губернатором Пхукета и другими официальными лицами», – заявил господин Чучот.
Также глава Департамента искусств добавил, что исторический центр Пхукет-Тауна – это по-прежнему полноценный город, где живут люди. Это также важно для включения в список городов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Примечательно, что в данном списке уже значится малайзийский Джорджтаун на острове Пенанг, послуживший в определенном смысле одним из образцов при возведении исторической части Пхукет-Тауна.
Добавим, что планам по включению пхукетского Старого города в список городов всемриного наследия юнеско уже более десяти лет. При этом в августе нынешнего города редакторы CNN Travel включили Пхукет-Таун в список 13 самых красивых городов Азии наряду со все тем же Джорджтауном.