Пхукет-Таун задумался о строительстве нового центра утилизации больничных отходов

Муниципалитет Пхукет-Тауна договорился с Технологическим институтом Короля Монгкута о проведении исследовательских и проектных работ по строительству на острове нового комплекса для переработки так называемых инфекционных отходов, то есть отходов, образующихся в результате работы медицинских учреждений. Как отметила мэр города Сомджай Сувансупана, таких отходов на Пхукете с каждым годом становится все больше, причем их утилизация находится в зоне ответственности муниципалитета Пхукет-Тауна, отвечающего за работу мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине.

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О том, что муниципалитет Пхукет-Тауна заказ проведение проектно-исследовательских работ по строительству нового комплекса для утилизации больничных отходов, было объявлено на совещании, прошедшем 3 октября в Royal Phuket City Hotel.

Выступая перед собравшимися, мэр Сувансупана сообщила, что сейчас в Сапан-Хин ежедневно доставляется 1,3 тыс. кг разнообразных больничных отходов, классифицируемых как инфекционные. Для сравнения она привела данные за 2016 год, когда количество доставленных в Сапан-Хин соответствующих отходов составило 460 т за все 12 месяцев, что соответствует среднему показателю в день на уровне 1,26 тыс. т.

Госпожа Сувансупана констатировала, что рост количества генерируемых островом инфекционных отходов с высокой вероятностью будет продолжаться на фоне «увеличения числа частных больниц и клиник в результате реализации политики по развитию Пхукета в качестве хаба медицинского туризма».

«Таким образом нам нужно выработать подходящую управленческую систему в сфере утилизации инфекционных отходов, чтобы не допустить возникновения проблем», – заявила мэр Сувансупана.

Система, согласно заявлению мэра, должна позволять утилизировать отходы из больниц без последствий для окружающей среды, «как того требует закон». Также при разработке системы должен быть учтен ожидающийся рост количества таких отходов в будущем.