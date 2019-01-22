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Пхукет-Таун приступает к уборке перед китайским Новым годом

Муниципалитет Пхукет-Тауна обратился к жителям городам с просьбой прибраться перед своими домами в преддверии Нового года по китайскому лунному календарю, выпавшему в этот раз на 5 февраля.

Новости Пхукета

22 Января 2019, 04:17 PM
Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Чтобы помочь жителям Пхукет-Тауна, муниципалитет принял решение организовать бесплатный вывоз крупногабаритного мусора, такого как старая мебель. Ненужные вещи необходимо выставить на улице перед домом, и мусоровоз заберет их в один из указанных в расписании дней (см. здесь).

Напомним, что генеральная уборка жилья – обязательный элемент подготовки к Новому году по китайскому лунному календарю. Кроме того, к празднику принято украшать не только дома, но и улицы, где в больших количествах развешивают красные фонарики (о некоторых традициях читайте здесь).

На Пхукете в дни китайского Нового года традиционно проходит Фестиваль Старого города, но его расписание пока не объявлено. Главный центр празднований – Пхукет-Таун. Также исторически большая китайская диаспора проживает в Кату.

Также с китайским Новым годом совпадает ярмарка у храма Wat Chalong в одноименном тамбоне Пхукета. Дни ярмарки в этом году – c 4 по 11 февраля (см. здесь). Ярмарка у главного храма Чалонга пройдет уже в 111-й раз.

 

 

 

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