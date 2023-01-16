Пхукет-Таун готовится к китайскому Новому году

В Пхукет-Тауне официально стартовал трехнедельный фестиваль, приуроченный к китайскому Новому году. О его приближении свидетельствуют и красные фонари на улицах, и обилие одежды красного цвета на самых видных местах в Lotus’s и других магазинах.

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Сам китайский Новый год в этот раз выпал на 22 января, а приуроченный к нему фестиваль, соответственно, будет продолжаться до 5 февраля. Кроме уличной иллюминации, на Пхукете, пожалуй, и нет какой-либо известной традиции, связанной с этим праздником, как, к примеру, фейерверки на пляжах в европейский Новый год. Скорее речь идет об особом антураже и отдельных событиях, которые зачастую еще и меняют свои названия.

Если говорить формально, то вечером 15 января мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангкханапилат открыл Пхукетский фестиваль лампад 2023. Церемония прошла в мини-скверике у Chartered Bank на пересечении Phuket Rd. и Phang Nga Rd. в Старом городе. До коронавируса новогодние события в Пхукет-Тауне зачастую назывались Фестивалем Старого города, были и другие названия. Впрочем, независимо от бренда, китайская иллюминация в Тауне стоит того, чтобы ее оценить.

«Фестиваль призван хранить традиции жизни и местной культурной идентичности, одновременно привлекая своими красками туристов в Пхукет-Таун», – заявил мэр Ангканапилат и добавил, что ждет в Пхукет-Тауне и тайцев, и зарубежных туристов.

Впрочем, для самих потомков китайских переселенцев и просто чтящих китайские традиции тайцев – праздник скорее семейный и религиозный. Начинается все, разумеется, с генеральной уборки в домах и избавления от всего ненужного. Также предполагаются походы в храмы, чтобы умилостивить требовательных китайских богов и получить благословение на грядущий год. Праздничный ужин – будь он за большим столом в доме или на циновке перед ним – также должен соответствовать традициям. Самым известным блюдом, наверное, является приготовленная целиком рыба.

С китайским Новым годом традиционно совпадает большая недельная ярмарка в храме Wat Chalong, пусть сам храм и буддистский. В этом году мероприятие будет проходить с 21 по 27 января. Для многих жителей острова (и не только Чалонга) это событие – самый яркий пример того, какой должна быть тайская ярмарка.