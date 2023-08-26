Пхукет-Таун готовится к Фестивалю голодных духов

Появившиеся на улицах Пхукет-Тауна красные черепахи «анг ку» прямо свидетельствуют – седьмой месяц по китайскому лунному календарю начался, двери между мирами открылись и голодные духи бродят где-то среди нас, навещая дома своих родственников и угощаясь тем, что потомки для них приготовили. Непосредственно сам Фестиваль голодных духов, известный на Пхукете как По То, стартует с понедельника, основные события будут проходить со среды по субботу.

Новости Пхукета

Пхукет-Таун уже украсили к Фестивалю По То. Основные события будут проходить с 28 августа по 5 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Пхукет-Таун уже украсили к Фестивалю По То. Основные события будут проходить с 28 августа по 5 сентября. Фото: TAT Phuket

Пхукет-Таун уже украсили к Фестивалю По То. Основные события будут проходить с 28 августа по 5 сентября. Фото: Weera Sunpaarsa

Пхукет-Таун уже украсили к Фестивалю По То. Основные события будут проходить с 28 августа по 5 сентября. Фото: Weera Sunpaarsa

Пхукет-Таун уже украсили к Фестивалю По То. Основные события будут проходить с 28 августа по 5 сентября. Фото: Weera Sunpaarsa

Этнические китайцы и потомки китайских переселенцев (перанкан) уже подготовились к тому, чтобы подобающе встретить духов. В седьмой месяц на земле ждут призраков всех тех, кто по тем или иным причинам ушел из жизни неправильно – вдали от семьи, без достойных проводов, при неприглядных обстоятельствах. На месяц духи умерших получают возможность посетить мир живых, а в особенности – в полнолуние, которое в этом году выпадает на 30 августа.

Как раз этому событию посвящен Фестиваль голодных духов, известный в Таиланде под именем По То, а в других странах с большими китайскими диаспорами – под иными названиями. Суть везде одинакова: люди задабривают явившихся на землю духов молитвами и, разумеется, угощением. Духи все-таки голодные.

В китайских верованиях повелителем царства мертвых является По То Конг, которому на Пхукете посвящено отдельное святилище, которое в обиходе так и называется – Ам По То (на картах Google его можно найти по названию Sheng Tek Beo). Небольшой храм находится в переулке Soi Saksit, по другую сторону Phuket Rd. от большого китайского храма Bang Niew Shrine.

В течение всего седьмого месяца в Sheng Tek Beo Shrine проходят ежедневные церемонии и ритуалы, посвященные По То Конгу и его беспокойным духам. В главные дни фестиваля (с 28 августа по 5 сентября в этом году) к празднованию присоединяются все китайские святилища.

На Пхукете в этом году установили следующие даты непосредственно Фестиваля По То – с 28 августа по 14 сентября. Говоря о грядущих событиях, мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангкапапилат справедливо назвал пхукетский фестиваль смесью буддистских, конфуцианских и даосских верований.

Как и другие китайские праздники, Por Tor Festival включает красочные уличные парады. Одетые в традиционные наряды горожане проносят через Старый город реликвии и угощене для духов, главным из которых является красный пирог в форме черепахи, именующийся «анг ку».

«Анг ку» готовят из рисовой муки с добавлением большого количества сахара. И форма, и цвет, и состав имеют символическое значение: черепаха – это мудрость и долголетие, красный цвет – удача во всех делах и защита от бед (включая гнев призраков), сладость – благополучие и достаток.

Некоторые из черепах предназначаются исключительно в качестве подношений духам, другие же пекутся для того, чтобы после храмовых церемоний их раздали по кусочку прихожанам.

Также духи предков во все праздники благосклонно принимают различные свежие фрукты, красную газировку или алкоголь, жареную целиком утку, хрустящую свинину и прочие вкусности. Ими же угощаются и сами верующие.

Администрация Пхукет-Тауна и пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) опубликовали программу фестиваля, но просто в виде списка мест и дат, где и когда будут происходить события (здесь и здесь).

Впрочем, благодаря стараниям автора лучшего путеводителя по Пхукету Rino4ka.ru, главный день определяется четко – 1 сентября. Утром в Старом городе будет большой уличный парад, а после обеда начнется ярмарка на Центральном рынке.

Программа Фестиваля По То:

28 августа. 9:00-12:00. Музей Phuket Thai Hua Museum на Krabi Rd.

30 августа. 10:00-12:00. Китайский храм Hok Nguan Kong Shrine у кольцевой развязки с часовой башней (Surin Circle) на Phuket Rd.

31 августа. 10:00-12:00. Китайский храм Jor Ong Shrine на Krabi Rd.

1-2 сентября. 13:00-22:00. Центральный рынок на Ranong Rd.

3-14 сентября. 6:00-12:00. Китайский храм Por Tor Kong Shrine на Takua Thung Rd.

4 сентября. 10:00-12:00. Музей Phuket Thai Hua Museum на Krabi Rd.

5 сентября. 10:00-12:00. Сообщество Ао-Ке на Takua Pa Rd.

Пхукетский офис ТАТ в беседе с Риночкой рекомендовал посетить два уличных шествия – утреннее и вечернее:

1 сентября. 11:00 утра. От статуи дракона в Парке 72-летия Королевы-Матери до Центрального рынка на Ranong Rd.

3 сентября. 17:00 вечера. От статуи дракона в Парке 72-летия Королевы-Матери до храма Por Tor Shrine на Phuket Rd.

Приведенное выше расписание было опубликовано на странице пхукетского офиса ТАТ, так что его можно трактовать как приглашение для туристов, желающих посмотреть на то, как потомки китайских переселенцев отмечают свой традиционный праздник.

Носители культуры перанакан, как правило, не делают тайны из своих событий, но и не зазывает на них туристов из Патонга, прекрасно обходясь обществом друг друга. Пхукет-Таун будет рад иностранцам, но не станет горевать о тех, кто не приедет. Все традиции и ритуалы перанакан – элемент реальной жизни людей из этого сообщества, а не специальное развлечение для туристов.

Отдельно муниципалитет Пхукет-Тауна анонсировал конкурс фотографии. Форма для регистрации участников доступна здесь.

Китайские храмы на Пхукете

Как и все китайские праздники, Фестиваль голодных духов предполагает щедрое использование пиротехники, так что не стоит удивляться, если вдруг у соседей начнет что-то с треском и грохотом взрываться. Для большинства потомков китайских переселенцев По То – это поход в храм и традиционная домашняя трапеза. При этом петарды предполагаются и на общественной части, и на домашней.

Самая высокая концентрация китайских храмов – в Пхукет-Тауне, но они есть во всех районах острова. В Кату располагается одноименный Сан Джао Кату или Kathu Shrine, на дороге из Кату в Патонг, почти на самой вершине холма – известный «тигриный храм» Phu Thao Kong Shrine. Если же направиться из Кату на восток, то за большим Tesco Lotus находится весьма важный храм, известный как Samkong Shrine.

Главным китайским храмом Чалонга можно считать Guan Yu Shrine, посвященный Гуань Ю и находящийся в местечке с названием Набон – на восточной стороне Chao Fa East Rd., напротив въезда на Soi Ta-Ied.

Рядом с Памятником Героиням, в географическом центре Пхукета, располагается большой храм Tha Ruea Shrine. Чуть меньше по размеру, но также популярен у верующих храм Sam Ong Hoo Shrine, находящийся в районе полицейского участка Чернг-Талей.

Нельзя не отметить и китайский храм в Сапан-Хине, привольно устроившийся на берегу моря и, как и комплекс в Тха-Рыа, способный одновременно принять много верующих.