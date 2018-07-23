Phuket Sundowners - август 2018 Дата/Время начала: 15 Августа 2018 18:00:00 - 15 Августа 2018 21:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Австралийская торговая палата в Таиланде (AustCham Thailand) совместно с палатами AMCHAM, BCCT, Franco-Thai и NTCC, а также Australian Alumni приглашают своих членов и всех заинтересованных на вечер Phuket Sundowners, который пройдет 15 августа в отеле the Novotel Phuket Phokeethra. Отель Novotel Phuket Phokeethra находится в самом центре Пхукет-Тауна и с его верхних этажей, где располагается Estrela Sky Lounge, открывается панорамный вид на город. Именно там участникам Phuket Sundowners представится возможность встретить старых друзей и завести новые знакомства в деловом сообществе Пхукета. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Брендан Каннингхэм Адрес : Novotel Phuket Phokeethra Добавьте новостную ленту на свой сайт