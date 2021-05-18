Пхукет смягчает коронавирусные ограничения

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) перевел провинцию Пхукет из списка красных зон в список оранжевых. В связи с этим рестораны могут вернуться к обычным часам работы (с соблюдением сохранившего силу запрета на алкоголь), также могут открыться образовательные учреждения, включая международные школы.

Новости Пхукета

CCSA и PR-департамент Таиланда опубликовали сообщение об изменении классификации провинций по степени угрозы 15 марта, а 17 числа новая схема официально вступила в силу.

В связи с этим вечером 17 мая губернатор Пхукета подписал приказ* о смягчении требований к ресторанам, которые до этого могли принимать посетителей только до 21:00. Датой вступления приказа в силу указано также 17 мая.

Вице-губернатор Пияпонг Чувонг заявил в беседе с The Phuket News следующее: «Что касается приказа, мы просто следуем тому, что было одобрено CCSA».

«До этого все рестораны Пхукета – считавшегося красной зоной – могли обслуживать посетителей только до 21:00. Теперь это ограничение снято, но запрет на подачу и распитие алкоголя остается в силе», – добавил он.

Также в оранжевых зонах разрешены групповые мероприятия с числом участников до 50 человек, а магазины и рынки могут вернуться к обычным часам работы. Впрочем, власти непосредственно Пхукета пока не подтвердили соответствующие изменения. В приказе от 17 мая ничего по данному вопросу не говорится.

Зато вице-губернатор коснулся вопроса об открытии школ и других образовательных учреждений. Господин Чувонг подтвердил, что CCSA разрешил им вернуться к очной форме преподавания, но отдельного приказа на этот счет власти Пхукета тоже пока не выпустили.

«Приказ по провинции будет позже, примерно в пятидневный срок. Международные школы смогут открыться с понедельника, 24 мая, но государственные возобновят работу с 1 июня, как было приказано раньше», – заявил Пияпонг Чувонг.

Смягчение ограничений на Пхукете происходит на фоне продолжающегося снижения числа ежедневно регистрируемых новых случаев СOVID-19. Уже три дня подряд этот показатель ниже десяти.

По официальным данным пхукетского офиса Минздрава (РРНО), в субботу (15 мая) их было четыре, в воскресенье (16 мая) – два, в понедельник (17 мая) – снова четыре.

Всего с начала третьей волны коронавируса на Пхукете было зарегистрировано 608 заболеваний. По состоянию на вечер 17 мая в больницах находились 146 человек, 468 были благополучно выписаны, один пациент скончался.

*Власти провинций официально имеют право устанавливать более жесткие ограничения, чем предписано CCSA.