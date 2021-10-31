Phuket Smart Bus возвращается к работе

С 1 ноября 2021 года бело-голубые автобусы Phuket Smart Bus снова начнут курсировать между аэропортом и Раваи по маршруту вдоль западного побережья острова.

Новости Пхукета

Автобусы будут курсировать по стандартному маршруту, позволяя желающим напрямую добираться из Карона в Патонг или из Камалы в Чернг-Талей, не прибегая к услугам таксистов.

Кроме того, в целях поддержки туристов с 1 ноября по 31 декабря на маршруте будет действовать единый тариф в 100 бат за поездку. Плюс будут доступны безлимитные проездные на три дня, 10 или 15 дней. Цены на них начинаются от 499 бат. Периодичность движения автобусов – раз в час.

«Мы готовы обслуживать жителей Пхукета. И снова приветствовать туристов тоже. Увидимся в понедельник!» – говорится на странице Phuket Smart Bus в Facebook.

Phuket Smart Bus – единственный вид общественного транспорта на Пхукете, связывающий населенные пункты западного побережья острова. Всего же на 56-километровом маршруте 15 остановок: Phuket International Airport, офис Минздрава в Таланге, Бан-Кхиан, Школа Cherng Talay Wittayakom School, Lotus Cherng Talay, Сурин, кубур в Камале, Phuket FantaSea, BigC Kamala, Патонг, Карон, Kata Night Plaza, Kata Palm, улица Sai Yuan Rd., пляж Раваи.

Часы работы автобуса – с 7:20 утра (первые автобусы из Патонга в Phuket International Airport и Раваи) до 21:00 (последние автобусы из Phuket International Airport и Rawai в Patong).

Дополнительную информацию и актуальное расписание можно найти на странице www.facebook.com/PhuketSmartBus.