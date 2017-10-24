Пхукет сдает кровь в память о Раме IX

Больница Vachira Hospital обратилась к жителям Пхукета с призывов сдать кровь в память о Короле Пхумипоне Адульядете.

24 Октября 2017 13:33:33

Фото: Vachira Hospital

«В одной из своих речей Король Пхумипон Адульядет однажды сказал, что пожертвование донорской крови – великое доброе дело. Мы действительно можем помочь спасти жизнь многих людей. Эта процедура может казаться пугающей и опасной, но на деле это не так. От донорства выигрывает и жертвующий, и тот, кто получаетт помощь», – пояснила госпожа Ампай Сынгвичит из Vachira Phuket Hospital.

Прием донорской крови осуществляется на четвертом этаже амбулаторного отделения Vachira Hospital. Сдать кровь в память о Раме IX можно 24-25 октября с 8:30 до 20:00 и 26 октября с 8.30 до 15:00. В качестве знака благодарности каждый донор получит портрет Короля Пхумипона Адульядета. Для иностранцев, впрочем, действует одно ограничение. Донором может быть только человек, проживший в Таиланде более года.

Кроме того, в течение октября на Пхукете работают мобильные донорские центры. 27 октября мобильный пункт будет организован в офисе Amway Bukis Company (с 11:00 до 16:00); 30 октября – в отеле COMO Point Yamu (с 10:00 до 15:00); 31 октября – в марине Boat Lagoon с 10:00 до 15:00).

Дополнительную информацию можно получить в Vachira Hospital по телефону 076-361234 доб. 1285.