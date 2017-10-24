The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Пхукет сдает кровь в память о Раме IX

Больница Vachira Hospital обратилась к жителям Пхукета с призывов сдать кровь в память о Короле Пхумипоне Адульядете.

Новости Пхукета

24 Октября 2017 13:33:33

Фото: Vachira Hospital
Фото: Vachira Hospital

«В одной из своих речей Король Пхумипон Адульядет однажды сказал, что пожертвование донорской крови – великое доброе дело. Мы действительно можем помочь спасти жизнь многих людей. Эта процедура может казаться пугающей и опасной, но на деле это не так. От донорства выигрывает и жертвующий, и тот, кто получаетт помощь», – пояснила госпожа Ампай Сынгвичит из Vachira Phuket Hospital.

Прием донорской крови осуществляется на четвертом этаже амбулаторного отделения Vachira Hospital. Сдать кровь в память о Раме IX можно 24-25 октября с 8:30 до 20:00 и 26 октября с 8.30 до 15:00. В качестве знака благодарности каждый донор получит портрет Короля Пхумипона Адульядета. Для иностранцев, впрочем, действует одно ограничение. Донором может быть только человек, проживший в Таиланде более года.

Кроме того, в течение октября на Пхукете работают мобильные донорские центры. 27 октября мобильный пункт будет организован в офисе Amway Bukis Company (с 11:00 до 16:00); 30 октября – в отеле COMO Point Yamu (с 10:00 до 15:00); 31 октября – в марине Boat Lagoon с 10:00 до 15:00).

Дополнительную информацию можно получить в Vachira Hospital по телефону 076-361234 доб. 1285.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.