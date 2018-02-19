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Пхукет рискует остаться без официальных дилерских центров Honda с 1 марта

Компания Anuphas Vividhkarn, управляющая всеми дилерскими центрами автомобилей Honda на Пхукете и в Пханг-Нга, объявила о прекращении соответствующей деятельности.

Новости Пхукета

19 Февраля 2018 13:45:06

О том, что автосалоны компании Anuphas Vividhkarn перестанут быть авторизованными дилерскими и сервисными центрами Honda, было объявлено на пресс-конференции, состоявшейся 17 февраля в отеле Novotel Phuket Phokeetra Hotel в Пхукет-Тауне.

Как объявили руководители Anuphas Vividhkarn, с 1 марта все четыре автосалона компании на Пхукете и в Пханг-Нга перестанут являться официальными центрами Honda.

«Ввиду экономических условий и перемен мы приняли решение прекратить работу в качестве официального дилера Honda», – объяснил заместитель управляющего директора компании Монтри Хонгйок.

«Сама Honda работу продолжит. У них должен быть какой-то свой план, так что покупателям не стоит волноваться», – добавил он.

Пока что Honda Thailand упомянутый план не представила. Система поиска дилерских и сервисных центров Honda на сайте компании по-прежнему показывает только три центра Anuphas на Пхукете и один в Пханг-Нга. Альтернативные авторизованные центры продаж и обслуживания автомобилей Honda в этих провинциях отсутствуют.

На прямой вопрос о том, где владельцы с 1 марта должны обслуживать свои машины Honda, господин Хонгйок заявил, что ответ должна дать сама компания-автопроизводитель.

«Я хотел бы, чтобы Honda ответила самостоятельно, поскольку я не знаю, найдут ли они нового дилера и где он может располагаться», – заявил Монтри Хонгйок.

«В срок от одного до двух месяцев на Пхукете появится штаб-квартира Honda, но точного места расположения мы не знаем», – добавил он.

Комплексы Anuphas, являющиеся сейчас дилерскими и сервисными центрами Honda на Пхукете, продолжат работу в качестве автосалонов и сервисных центров, но без привязки к какому-либо одному бренду.

«Они станут полноценными центрами по ремонту автомобилей, не только машин Honda, но и других марок», – заявил господин Хонгйок.

«Наш главный центр в Пхукет-Тауне прекрасно расположен, и мы думаем, что он может приносить больше пользы жителям Пхукета. Мы планируем запустить бизнес в сферах туризма, здравоохранения и услуг для жителей Пхукета. Что касается персонала, у нашей компании есть 15 других бизнесов, так что сотрудники могут продолжить работать с нами», – добавил он.

Напомним, что в мае прошлого года Пхукет лишился авторизованных сервис-центров бренда Chevrolet. Компания обещала найти нового партнера и открыть официальный сервисный центр к концу 2017 года, но пока этого не произошло. Владельцам Chevrolet, не желающим обслуживаться в сторонних центрах и лишаться гарантии, предлагается пользоваться услугами сервис-центра в Краби.

– Джирарат Ракджамрун

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