Вице-губернатор Пхукета Супот Ротрыанг На-Нонгкхай призвал пользователей соцсетей активно пользоваться хэштегом #PhuketOK, чтобы показать туристам, что коронавирус COVID-19 не добрался до острова и отдых здесь безопасен.

Таньялак Сакут

27 Февраля 2020, 10:18 AM

Пхукет решил поддержать турбизнес хэштегом #PhuketOK.

Как рассказал вице-губернатор, хэштег для поддержки туристической отрасли был выбран в ходе совещания с представителями бизнеса и специалистами Университета Принца Сонгкхла. По итогам мозгового штурма участники встречи остановились на варианте #PhuketOK.

Господин Ротрыанг На-Нонгкхай указал, что данный хэштег ранее уже использовался в публикация о Пхукете, но распространен был лишь среди небольшого числа пользователей.

«Сейчас мы хотели бы, чтобы этот хэштег использовался более широко на в Facebook, YouTube, Instagram, блогах и где угодно еще. Мы надеемся, что он станет вирусным и поможет восстановлению туристической отрасли», – заявил вице-губернатор.

«Настало время подняться и начать бороться за себя. Я верю, что этот хэштег поможет, и надеюсь на рост числа пользователей, которых начнут маркировать им отзывы онлайн и посты в социальных сетях», – добавил он.

Отметим, что за период с 1 по 25 февраля аэропорт Пхукета принял 302,43 тыс. международных пассажиров. Спад год к году составляет 37,51%. При этом самое большое падение – на 55,09% – наблюдалось 25 февраля.