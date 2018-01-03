Phuket Rendezvous: Революция Powercat вместе с Leopard Catamarans

Leopard Catamarans – новое слово в проектировании катамаранов, сочетающих комфорт и прекрасные ходовые характеристики.

4 Января 2018 15:00:00

Надежные двигатели Yanmar Engines – один из фундаментов успеха фирмы Leopard Catamarans, производящей превосходные моторные катамараны, современные и экономичные одновременно. Эти яхты расширяют границы в сфере конструирования катамаранов. В том, что касается элегантности, ходовых характеристик и легкости управления, эти лодки находятся на уровне традиционных моторных яхт. Выделяет же их повышенная стабильность, которую дает многокорпусная компоновка. Эти лодки превосходны во всех отношениях.

Ни одна деталь не осталось без внимания при создании катамарана Leopard 43 PC, который будет выставляться 4-7 января на шоу Phuket Rendezvous. Эта лодка – гимн скорости и маневренности. Управлять Leopard 43 PC легко и приятно, при этом она одновременно и просторна: ступенчатый корпус позволил увеличить внутреннее пространство без ущерба для ходовых качеств. Внутри находятся несколько кают (возможны несколько вариантов компоновки по выбору владельца), а также обращенная по ходу яхты кухонная зона и обеденная зона чуть ближе к корме. Раздвижные стеклянные двери между двумя зонами, фронтальное остекление и выход на нос яхты создают ощущение единого внутреннего и внешнего пространства, над которым возвышается мостик-флайбриж, с возможностью оборудовать зону барбекю и бар.

Клиентам, ищущим лодку побольше, стоит обратить внимание на Leopard 51, флагманскую модель Leopard Powercat, сочетающую целый ряд инновационных решений. Катамаран выделяют стильный дизайн, просторная фронтально ориентированная кабина, большой флайбридж, удачно расположенный пульт управления, платформа для принятия солнечных ванн, проработанный интерьер с современным оснащением. Кают-компания с открытой планировкой предоставляет 360-градусный обзор и радует обилием пространства. Катамаран можно заказать в трех компоновках кают, причем в одном из вариантов (как и у Leopard 43 PC) весь правый борт будет занимать мастер-каюта хозяина.

В дополнение к моторным катамаранам Leopard может похвастаться флотом парусных лодок габаритами от 40 до 58 футов, включая парусный катамаран нового поколения Leopard 50. Лодка выделяется среди прочих стильным, тщательно проработанным внешним дизайном и поставляется с изобилием опций, включая версию с флайбридж-лаунджем Leopard 50L.

Те же, кто ищет знакомый хардтоп, могут остановить свой выбор на Leopard 50P. Этот катамаран демонстрирует особенно впечатляющие характеристики при вооружении основным парусом Squaretop и другими опциями, нацеленными на улучшение ходовых характеристик. Лодка дебютирует на международном яхтенном шоу в Майами в феврале 2018 года. Доступен катамаран в компоновках с тремя, четырьмя или пятью каютами.

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