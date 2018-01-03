Phuket Rendezvous: Мир Андаманских круизов c Andaman Cruises

Andaman Cruises организует удивительные путешествия к самым красивым и уединенным местам залива Пханг-Нга и Андаманского моря, а жемчужиной чартерного флота компании является 135-футовая яхта Ocean Emerald, дизайном которой занималась студия Нормана Фостера.

6 Января 2018 12:00:00

Индивидуальный чартер яхты в компании Andaman Crusies – это идеальный способ исследовать уникальные уголки Андаманского моря. Начните свое большое приключение в полной красок акватории Пхукета на борту одной из самых восхитительных и стильных люксовых яхт. Приготовьтесь к удивительному путешествию к захватывающим дух тропическим островам в восхитительных водах залива Пханг-Нга, побережья Краби, окрестностей Симиланских островов и островов Рача. Весь этот регион с его морскими национальными парками широко знаменит как одна из самых красивых круизных акваторий на планете.

«Наша компания стоит на принципах люксового опыта, стильной жизни и гостеприимства премиального уровня. Сегодня люди всех национальностей и со всего мира наслаждаются безмятежными и девственно чистыми водами Пхукета и Андаманского моря», – говорит генеральный менеджер Andaman Crusies Кристиан Швинд.

Современные люксовые яхты

Флот компаний состоит из 10 лодок и включает захватывающие дух яхты, даряющие комфорт, уединение и исключительный сервис. Настоящий плавучий шедевр – 135-футовая Ocean Emerald, сочетающая в себе роскошь, современный дизайн и идеальные круизные характеристики. Эта трехпалубная яхта была создана Норманом Фостером, а на верхней палубе судна гостей ждет джакузи.

Стильная 76-футовая моторная яхта Olympia примечательна четырьмя каютами, где могут разместиться до восьми гостей при круизе с ночевкой и до 20 гостей при двевном путешествии. Яхта способна доставить пассажиров к удаленным безлюдным пляжам, а ярких впечатлений добавят вейкбординг и водные лыжи.

Роскошная и комфортабельная во всех отношениях, MY Mayavee – это 60-футовая моторная яхта из знаменитой английской семьи Princess. Лодка сочетает исключительные круизные возможности с полным набором лучших в своем классе опций для отдыха. Яхта способна взять на борт до шести гостей при круизе с ночевкой и до 16 при дневном круизе.

Незабываемый круизный опыт

Ключевая составляющая яхтенного отдыха – это пейзажи, и акватория Пхукета может похвастаться самыми захватывающими видами. Кроме того, участникам круиза доступен широкий спектр приключений: от каякинга до дайвинга и сноркелинга. Непосредственно к северо-востоку от Пхукета находится залив Пханг-Нга с более чем сотней известняковых скал, вертикально поднимающихся из воды и достигающих поразительной высоты. Другие достопримечательности включают плавучие деревни морских цыган, реки и каналы в мангровых зарослях, естественные пещеры. Чуть южнее находится еще одна очаровательная группа остров – Пхи-Пхи, живописные лагуны которых по праву прославили это место на весь мир.

Связаться с Andaman Cruises можно по тел. +66 7631 6562 и эл. почте book@andaman-cruises.com