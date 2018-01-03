Phuket Rendezvous: Экспертный подход Paul Poole

Пол Пул и его команда около десяти лет занимаются поддержкой яхтенных мероприятий в Азии.

7 Января 2018 15:00:00

В последние годы яхтенная отрасль в Юго-Восточной Азии демонстрирует значительный рост. Яхтенные шоу и регаты множатся и растут, в одном лишь Таиланде в ближайшие 12 месяцев пройдут не менее десяти международных событий, которые принесут миллионы долларов и соберут десятки тысяч посетителей. За этим ростом стоят несколько причин, включая туристическую привлекательность региона и постоянное развитие морской инфраструктуры. Важным фактором является и сдвиг богатства с запада на восток. Количество покупаемых азиатскими клиентами супер-яхт стабильно растет, равно как и число яхт, прибывающих в ЮВА из других регионов. Благодаря поддержке правительства, Таиланд стал популярен и у владельцев супер-яхт.

Поймать тренд стремятся и предприниматели, и инвесторы, и правительства. Для организаторов яхтенных мероприятий это открывает возможности к проведению более массовых и качественных событий, а для бизнеса – прицельно выйти на аудиторию лиц с высоким доходом. За примерно десять лет работы в регионе мы заметили, что значительно изменились и ожидания спонсоров, и то, как организуются сами мероприятия. Сейчас уже недостаточно напечатать постер и сделать несколько футболок: выставки и регаты становятся все более профессиональными, ожидания растут, игроки хотят инновационных решений и умного маркетинга. Ниже вы можете найти несколько рекомендаций, которые позволят обеспечить успех мероприятия и извлечь из партнерства максимум выгоды.

Перед мероприятием

Планирование – ключ к успеху, и крайне важно четко определять свои цели. Вопреки популярному заблуждению, спонсоры – не меценаты, а мероприятие – не благотворительный вечер. Спонсорство – это способ повысить ценность события для обеих сторон, и важно рассматривать партнерство именно с этой стороны. Организаторам следует понимать цели и нужды брендов, а тем – суть конкретного мероприятия и интересы его участников.

Во время мероприятия

Еще один ключ к успешному спонсорству – его так называемая активация. Золотое правило успеха гласит, что на каждый доллар, потраченный на спонсорство, необходимо потратить еще один на его активацию. На практике это может выглядеть как предложение посетителям бесплатного тест-драйва от лица автомобильного бренда или организация бара производителями напитков. В дополнение к традиционным инструментам активации, таким как организация стоек и предложение продукции, спонсоры и организаторы должны отдавать должное социальным медиа как постоянно растущему коммуникационному инструменту номер один. С учетом активности участников на таких платформах как Facebook, Instagram, Pinterest и Twitter, спонсоры прямо заинтересованы, чтобы их бренды также были там видны, а рекламодателям это позволяет повысить свою собственную заметность за счет ассоциаций с брендами и компаниями, которые уже обладают большим числом подписчиков в соцсетях.

После мероприятия

Было бы ошибкой думать, что работа заканчивается после того, как последний посетитель покинул выставочный зал. В этот момент наступает время измерить полученную от спонсорства выгоду. Большинство спонсоров заинтересованы в том, чтобы инвестиции в выставку вернулись в виде контрактов и продаж, зачастую сделанных прямо в ходе мероприятия. Эти показатели легко измерить, но есть и такие дивиденды, которые измеряются сложнее, к примеру, долгосрочное развитие бренда и узнаваемость торговой марки, то есть непрямые продажи. Крайне важно работать со SMART-показателями. Это означает, что заявляемые цели должны быть Specific, Measurable, Achievable, Realistic и Timed, то есть точными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и актуальными моменту.

C каждым годом расписание яхтенных событий в Юго-Восточной Азии становится все более плотным, выбор у клиентов увеличивается, и те, кто не развивается, рискуют остаться за бортом.

Paul Poole

Пол Пул – основатель и глава Paul Poole (South East Asia) Co., Ltd., независимой компании, оказывающий услуги маркетингового консалтинга. Компания работает в сфере коммерческого спонсорства и принимала участие в организации Asia Superyacht Rendezvous, Bay Regatta, PIMEX, Singapore Yacht Show, Thailand Yacht Show и многих других мерпориятий. Подробнее по эл. почте info@paulpoole.co.th и на сайте www.paulpoole.co.th.