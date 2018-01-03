Phuket Redezvous: Ваш лучший день на море с X2 Yachting

Чартерный бренд X2 Yachting прибыл на Пхукет и готов предложить гостям острова окунуться в мир незабываемых круизов.

6 Января 2018 14:00:00

X2 Yachting – развитие известного бренда бутик-отелей, резортов и вилл, расположенных по всему Таиланду и в соседних странах. Мы стремимся обеспечивать высококлассное обслуживание по достойной цене, уделяя первостепенное внимание безопасности и комфорту клиентов.

Сейчас X2 Yachting располагает тремя яхтами, но намеревается увеличить их число. Офис компании недавно открылся в Паклоке, а в течение следующих шести недель все лодки прибудут в Ao Po Grand Marina. Яхты будут укомплектованы командами, включая капитанов, инженеров и хостес. Кондиционированные люксовые лодки будут иметь на борту по паре двухместных каноэ, все необходимое для рыбалки и 18-футовые надувные динги, способные взять на борт от шести до восьми пассажиров и доставить их на берег выбранного острова.

Первая лодка – Shiraz, 53-футовая моторная яхта в стиле Grand Banks – уже прибыла. В 2016 году Shiraz прошла реновацию для соответствия нуждам люксовых чартеров в Таиланде. Лодка получила крышу-хардтоп и большой флайбридж, где могут комфортно расположиться более десяти гостей. Классическая тиковая отделка осталась нетронутой, но к ней были добавлены люксовые штрихи. Shiraz рассчитана на размещение 20 гостей при дневном круизе и четырех (возможно больше) при круизе с ночевкой: на бору есть мастер-каюта с собственной ванной и каюта с двумя отдельным кроватями также с собственной ванной. Взять в чартер Shiraz можно уже сейчас.

Следом на Пхукет прибудет Merlot – 57-футовая лодка в стиле Grand Banks. Яхта была полностью перепроектирована для чартерных нужд. Проект занял целый год и принес впечатляющие результаты. Merlot располагает одной современной дабл-каютой с собственной ванной и отдельной ванной комнатой для гостей. Лодка расчитана на размещение двух гостей (возможно больше) при круизе с ночевкой и 20 пассажиров при дневной поездке. Merlot прибудет на Пхукет в начале января. Как и Shiraz, Merlot оснащена крышей-хардтопом с флайбриджем для максимального комфорта клиентов.

Третья яхта – просторный 53-футовый катамаран Chardonnay, который сейчас проходит люксовую отделку. На борту имеются две каюты с двумя кроватями и собственными ванными. Лодка рассчитана на 40 пассажиров при дневном круизе и четырех (возможно больше) при круизе с ночевкой. Это большая красивая яхта, которая прибудет на Пхукет в начале февраля.

Все лодки предоставляются с запасом воды, безалкогольных напитков, чая и кофе, закусок, пива и вина. Цены включают еду и напитки для группы до 12 человек. Все яхты доступны для индивидуальных, корпоративных и групповых заказов: как отдельно, так единым флотом. Возможны круизы с ночевкой и на несколько дней. X2 всегда стремится выполнять все особые пожелания клиентов.

Если вы хотите провести фантастический день на комфортабельной яхте в акватории Пхукета и Пханг-Нга или у островов в открытом море, пожалуйста, звоните Лек по телефонам (66) 87 6118075 и (66) 65 597 9524 или пишите на sales@x2yachtcharter.com. Сайт: X2YachtCharter.com. Также мы рады агентам.

Добро пожаловать на борт!