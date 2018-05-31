Пхукет разделился во мнениях относительно переселения обезьян

На Пхукете завершились общественные слушания, посвященные проблеме обезьян, живущих на холмах Ранг и То-Сэ, а также в ряде других локаций, расположенных рядом с жильем людей.

31 Мая 2018 11:21:01

Фото: Архив The Phuket News

В ходе общественных слушаний жители Пхукет-Тауна и Рассады поддержали идею ограничения численности макак, однако по вопросу о том, стоит ли их переселять на отдельный безлюдный остров, мнения разделились.

Участники общественных слушаний в Пхукет-Тауне согласились с тем, что численность макак на холмах Ранг и То-Сэ необходимо контролировать, однако идею выселения обезьян с привычных мест обитания не поддержали.

При этом на слушаниях на Soi Tah Jeen в Рассаде поддержку получили оба предложения. Итоги воскресных слушаний в Chalerm Phrakiet King Kaew Phatthana Hal в Рассаде озвучены администрацией не были, а слушания на острове Сирэ не состоялись из-за плохой погоды.

Окончательное решение власти Пхукета будут принимать с учетом не только живого голосования на слушаниях, но и анализа опросников, раздаваемых в районах, признанных проблемными. Напомним, к ним власти относят окрестности пирса Банг-Ронг и мыс Яму в Таланге, улицы Soi Tah Jeen и Kingkaew Soi 9 в Рассаде, остров Сирэ, а также холмы Ранг и То-Сэ в Пхукет-Тауне. Последний из холмов в обиходе уже давно известен как Манки-Хилл.

Анализ опросников должен быть завершен к 30 июня.