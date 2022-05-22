Пхукет рассчитывает принять до 5 млн зарубежных туристов в 2022 году

Пхукетский офис Министерства туризма и спорта озвучил прогноз по турпотоку на 2022 год. С учетом текущих темпов восстановления туризма остров рассчитывает принять за 12 месяцев до 5 млн иностранных туристов, что соответствует примерно половине допандемийного турпотока. Прогноз Туристического управления Таиланда (ТАТ) для всей страны – 8 млн, причем уже на июнь предварительно забронированы 1 млн поездок, но это Таиланд в целом, а не только Пхукет.

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Пересмотр прогнозов был встречен с оптимизмом, но реальные цифры пока не свидетельствуют о бурном восстановлении. Глава пхукетского офиса Минтуризма Рачадапорн Оин отметила, что после замены программы Test & Go на въезд без тестирования остров принимает по 2-3 тыс. иностранцев в день, что в лучшем случае соответствует уровням предыдущих месяцев 2022 года и откровенно ниже цифр в 4-5 тыс., о которых говорилось в момент отмены Test & Go.

Согласно статистике Phuket Airport Immigration Daily Report, за период с 1 по 21 мая Пхукет принял по программе No Quarantine около 51,2 тыс. пассажиров при средней загрузке прибывающего рейса чуть выше 100 человек, хотя вместимость дальнемагистральных самолетов очевидно больше. При этом общий прогноз на май так и не был пересмотрен и составляет 200 тыс. прибытий, хотя достижение таких показателей не выглядит реальным ни при каких условиях.

Как сообщает государственное новостное агентство NBT со ссылкой на пхукетский офис Минтуризма, в заключительном квартале (октябрь-декабрь) прогнозируется по 10 тыс. прибытий в сутки. В плане туристического спроса власти возлагают особые надежды на Индию, которая лидирует по прибытиям, а также на ОАЭ и Саудовскую Аравию, входящие в первую десятку. В последних двух странах в ближайшее время должны пройти туристические роуд-шоу, рекламирующие отдых в Таиланде.

Отмена Thailand Pass

Местный бизнес надеется, что оживить рынок может признание коронавируса эндемичной болезнью и отмена требования о регистрации через Thailand Pass для иностранцев. Изменение статуса COVID-19 ожидается с 1 июля, а по вопросу о QR-кодах никаких дат не называется. В ходе недавнего выступления на форуме Better Thailand Open Dialogue, организованном Ассоциацией выпускников университета Чулалонгкорна, министр здравоохранения Анутин Чарнвиракун сказал, что его ведомству нужно еще подумать над этим.

«Возможно, что мы отменим требование о регистрации через Thailand Pass и для иностранцев. Нам нужен еще один месяц, чтобы дать четкий ответ», – осторожно заявил министр.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что страна продолжает смягчать ограничения, введенные для того, чтобы взять под контроль ситуацию с COVID-19 во время разгара пандемии. Эпидемиологическая картина улучшается, и параллельно снимаются запреты. Однако среди бизнеса и граждан распространено мнение, что отмена ограничений происходит слишком медленно.

Говоря о последних шагах по возвращению жизни в нормальное русло, министр отметил снятие запрета на работу пабов, баров, караоке и других заведений подобного рода, именуемых в Таиланде развлекательными. Они смогут открыться в обычном режиме с 1 июня, правда, только на территории безопасных провинций – «зеленых» и «синих».

Также он отметил успех адаптации системы здравоохранения к сложившейся ситуации, в частности, доступность лечения и медикаментов для нуждающихся. Отдельно он подчеркнул развитие телемедицины как важный шаг повышения доступности медицинской помощи гражданам Таиланда.

Российский рынок

На начальном этапе возобновления туризма безоговорочным лидером по турпотоку была Россия, но ситуация радикально изменилась на фоне спецоперации и западных санкций, когда российские авиакомпании приостановили полеты почти на всех зарубежных направлениях, тайская Thai Airways также прекратила летать в Россию. Сейчас две страны думают о том, как возобновить рейсы, но никаких дат не называют.

21 мая глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников и тайский министр торговли Джурин Лаксанависит провели переговоры в Бангкоке, по итогам которых была подтверждена заинтересованность Москвы и Бангкока в возобновлении прямого авиасообщения. Встретившиеся в тайской столице министры передали вопрос своим коллегами из профильных ведомств.

«Министр торговли Таиланда выразил надежду на восстановление туристического потока из России. Стороны договорились дополнительно обсудить вопросы в рамках подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и выразили общее желание возобновить прямые рейсы между странами для активизации туристического потока. Договорились, что соответствующие переговоры проведут министерства транспорта и туризма обеих стран», – цитирует «РИА Новости» представителя Минэкономразвития России, участвовавшего в переговорах.

Согласно последним данным Иммиграционного бюро, за первые три недели мая (1-21 число) остров Пхукет принял 2683 пассажиров из России. Такое количество обладателей российских паспортов прошли через паспортный контроль в пхукетском аэропорту. Несмотря на отсутствие прямых авиарейсов, по уровню прибытия Россия по-прежнему входит в первую пятерку стран. Выше по прибытиям в мае находятся только Индия (15224 человека), Австралия (5681), Сингапур (4315), Великобритания (3865).

Объем прибытий из России в январе-апреле, включая недели, когда прямое авиасообщение уже отсутствовало, составил 62,9 тыс. По этому показателю Россия находится на первом месте. Следом идут Великобритания (42,1 тыс.), Германия (39,4 тыс.), Франция (24,4 тыс.) и Австралия 21,5 тыс.). Индия замыкает первую десятку с показателем в 15,9 тыс.