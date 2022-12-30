Пхукет рассчитывает на 100 млрд бат выручки от туризма в Новый год

Туризм может принести экономике Пхукета более 100 млрд бат выручки за новогодний период на фоне V-образного восстановления зарубежных прибытий и турпотока на отметку в 60% от докризисного (а по российскому рынку уже и выше). Соответствующий прогноз озвучил советник и бывший президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгам. Основным вызовом и одновременно надеждой 2023 года станет возвращение туристов из Китая. И пусть господин Рактэнгам этого не сказал, но главная задача для острова будет та же, что и с другими рынками – грамотно совладать с этим поток и не просто «освоить» его, но и не пойти по прежнему пути наращивания количества в ущерб качеству.

Новости Пхукета

Как отметил господин Рактэнгам в беседе с Bangkok Post, восстановление туризма на Пхукете происходит очень быстро, так что вполне можно говорить о V-образной траектории: сколь резким был обвал в 2020 году, столь же мощным является в 2022 году возвращение.

Показатели бронирования отелей в Новый год у пляжей Карон, Ката, Патонг и Най-Харн – в среднем 70%, притом что гостиницы, ориентированные на китайцев и вообще на массовый пакетный туризм едва ли вернулись в строй, а если и вернулись, то явно пока не в прежнем качестве. Многие гостиницы явно работают не в полную силу, так что средние 70% обеспечиваются за счет того, что у других показатель – 90% и выше.

Приводя еще один процентный показатель, господин Рактэнгам отметил, что до пандемии Пхукет обеспечивал 35% общенациональных доходов от туризма. В кризис остров стал пионером открытия, а затем и флагманов восстановления, но вклад Пхукета по итогам 2022 года бывший президент РТА оценил всего в 38%, «исходя из отраслевой выручки в 180 млрд бат». Таким образом остров не перетянул на себя туристическое одеяло со всей страны, хотя такое впечатление может складываться.

Оптимистично настроен и Тханет Тантипириякит, нынешний президент РТА и Туристического совета Пхукета (РТС). Он отмечает, что на фоне стабильно высоких прибытий из России, Индии, Австралии, Сингапура, Великобритании и из других стра общая туристическая выручка Пхукета уже вернулась к 60% от допандемийного уровня. В 2019 году, по данным господина Тантипириякита, он составлял 400 млрд бат, то есть сейчас можно говорить примерно о 240 млрд. Понятие «туристической выручки» в значительной мере расплывчатое, но отрасли нужен какой-то маркер для оценки темпов и масштабов восстановления.

Согласно заявлению властей Пхукета от 29 декабря, дневные прибытия на Пхукет непосредственно в новогодние праздники должны превысить 35 тыс. человек. Речь идет как о международных, так и о внутренних рейсах. Впрочем, многие из туристов, которые планируют встречать 2023 год на остров, уже находятся здесь, отдыхают и тратят деньги, вливая финансы в местную экономику.

Возвращение Китая

После окончания новогоднего сезона остров планирует запустить продолжать маркетинговые кампании на ключевых рынках, таких как индийский и австралийский. Также планируются инициативы на Ближнем Востоке, но главным полем пхукетских экспериментов в новой нормальности будет рынок китайский, который должен начать возвращаться с января. Все игроки туристической сферы отмечают, что восстановление турпотока из Китая будет постепенным, но в том, что Пекин наконец решил открыть своим гражданам выезд за границу, не сомневается никто.

В четверг, 29 декабря, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча провел совещание с представителями профильных ведомств, включая министра туризма Пхипхата Ратчакитпракарна и главу Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасака Супасорна.

Как пишет Bangkok Post, по итогам встречи был озвучен более скромный прогноз по китайским прибытиям на первом этапе восстановления этого рынка – около 300 тыс. визитов в первом квартале 2023 года (вместо ранее называвшихся 500 тыс. за один лишь китайский Новый год в конце января или озвученных господином Ратчакитпракарном в сентябре 1,5 млн в первый месяц после открытия).

Указанные 300 тыс. туристов за три месяца на всю страну – это большая цифра, но отнюь не китайское цунами, как опасаются многие жители и гости Таиланда из числа граждан других стран. Средний показатель прибытий на Пхукет в этот высокий сезон (ноябрь-декабря) составляет для России порядка 80 тыс. человек, для Индии – 30 тыс., для Сингапура, Австралии и Великобритании – порядка 15.

Таким образом, даже если Пхукет будет принимать 50 тыс. из 100 тыс. ежемесячных китайцев (а для этого нужны авиарейсы, которых пока нет), то речь идет о том, что КНР выйдет на уровень где-то между Индией и Россией, то есть вернется в первую тройку, но лидером в ней не станет.

На фоне грядущего открытия китайских границ ТАТ уже пересмотрела прогноз по общим прибытиям из-за рубежа в 2023 году, повысив его с 20 млн до 25 млн. Однако прогноз по выручке пока не изменен и составляет 2,4 трлн бат.

После совещания у премьера господин Супаспорн рассказал, что генерал Прают «подчеркнул необходимость заботливо принять китайских туристов, равно как и обеспечить безопасность и здоровье тайского народа». Очевидно, что в правительстве не могли не услышать переполнившие интернете тревожные заявления о том, что китайцы снова завезут в страну COVID и спровоцируют новую волну эпидемии.

Министр здравоохранения Анутин Чарнвиракун в связи с этим уже сделал несколько заявлений, основной смысл которых сводится к тому, что медики не видят оснований для следующей волны коронавируса в Таиланде.

Тайские граждане и иностранные резиденты страны почти все привиты минимум двумя (а чаще – тремя) дозами вакцины, причем на старте вакцинационной кампании в Таиланде люди получали китайскую вакцину на основе «мертвого» вируса, а в роли бустеров многие использовали векторный препарат AstraZeneca. Многие имеют и естественный иммунитет, полученный после перенесенного заболевания.

В самом Китае нет никаких принципиально новых штаммов коронавируса, против которых старые вакцины внезапно оказались бы неэффективными. Зарубежные вирусологи на протяжении всего 2020 года объясняли резонансные вспышки COVID-19 в Китае именно объявленной Пекином политикой нулевой терпимости к болезни. В частности, именно за эффективных локдаунов многие китайцы не переболели на первом этапе пандемии вместе с остальным миром и «догоняли» в 2022 году, когда в других странах пандемия уже шла на спад в связи с иммунизацией населения

Также господин Чарнвиракун отметил, что сейчас большинство китайцев, уже и получили по три дозы вакцины, и переболели, то есть иммунизированы так же, как и тайцы.

Министр отметил, что никаких дополнительных требований для въезда к вакцинированным китайцам предъявляться не будет. Страна не собирается выделять туристов из КНР в какую-то отдельную группу путешественников и заставлять, к примеру, делать тесты ПЦР для въезда, когда от людей из других стран анализов не требуется.

Также глава Минздрава подчеркнул, что возвращение китайцев будет постепенным. Кроме того, Пекин сам озабочен эпидемиологической безопасностью и, в частности, пока не отменяет ПЦР-тесты для выезжающих за границу граждан.