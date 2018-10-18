Пхукет проверит систему оповещения о цунами и маршруты эвакуации

Администрация Пхукета приняла решение провести комплексную ревизию всей системы оповещения о цунами и эвакуации в случае стихийного бедствия.

Новости Пхукета

20 Октября 2018, 12:00 PM

Фото: The Phuket News

С момента создания системы в 2005 году прошло уже 13 лет, и за это время на острове произошли значительные изменения как в плане плотности населения, так и в плане характера застройки.

Решение проверить систему предупреждения и эвакуационные маршруты было принято после того, как в конце сентября разрушительное цунами обрушилось на индонезийский остров Палу. Практически одновременно было подтверждено, что защита Пхукета также не стопроцентная. В частности, Пхукет по-прежнему полагается лишь на один из двух буев морской системы фиксации угрозы, а некоторые из вышек оповещения на местных пляжах требуют ремонта.

В рамках ревизии должны быть проинспектированы все 19 пляжных вышек. Кроме того, местные администрации должны проверить маршруты эвакуации и зоны сборы эвакуируемых, а также убедиться, что все уличные указатели находятся в хорошем состоянии и не закрыты рекламными вывесками или гирляндами проводов. В первую очередь инспекции пройдут в Патонге, Камале, Кароне и Ката.

«Другие районы, разумеется, также будут проинспектированы. Эвакуационные маршруты, возможно, придется изменить и там», – заявил глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Прапан Канпрасанг

Администрация Патонга приступила к инспекциям 10 октября, и первые же проверки показали, что некоторые маршруты действительно стали не актуальными из-за новой застройки, а безопасные зоны едва ли способны вместить всех эвакуируемых в случае удара стихии. Что касается уличных указателей, то заменить придется все 110 знаков в Патонге.

«Наша инспекция 10 октября показала, что некоторые из знаков закрыты рекламой, другие просто сломаны, а третьи скрыты среди проводов», – констатировал глава офиса DDPM в Патонге Пайтун Понроб.

Проблемы обнаружились и в Камале. В беседе с The Phuket News заместитель главы местной административной организации (OrBorTor) Ноппорн Каруна признался, что учебная эвакуация в этом районе не проводилась три года. При этом готовность к действиям в случае угрозы – личный вопрос для господина Каруны, потерявшего 12 родственников во время азиатского цунами 26 декабря 2004 года.

Господин Каруна заверил, что в Камале установят новые уличные указатели и информационные щиты на пляжах, проведут учения по эвакуации и раздадут листовки с эвакуационными маршрутами в отелях. Последние можно будет также скачать из интернета.

Отдельная проблема Камала – мусульманское кладбище, простирающееся на 440 м вдоль пляжа и огражденное двухметровым забором. Замглавы OrBorTor намерен встретиться с лицами, ответственными за объект, и обсудить с ними вопрос эвакуации людей с пляжа в случае угрозы.

В Кароне дела обстоят, судя по всему, несколько лучше. Глава местного отделения DDPM Супачай Чанпхет заявил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что ревизия эвакуационных маршрутов и безопасных зон в этом тамбоне была проведена еще три года назад, после чего маршруты были переработаны с учетом изменившейся застройки. Сейчас администрация намерена провести повторную проверку, а также разместить в интернете схему эвакуационных маршрутов и безопасных зон.