Пхукет провел учения спасателей в присутствии премьера и иностранных дипломатов

Глава правительства Таиланда Сеттха Тхависин понаблюдал за учениями спасателей и полиции в Патонге, призванными укрепить уверенность иностранных туристов в том, что Пхукет – безопасный курорт. На усиления эффекта на учения также были приглашены зарубежные консулы как «представители иностранных туристов». «Это мероприятие укрепит уверенность туристов в том, что мы готовы обеспечить наивысшую безопасность и сделать для этого все, что в наших силах», – заявил глава правительства. Генконсульство России на Пхукете уже опубликовало в своих сетях сообщение об учениях, повторив в нем главный месседж, адресованный гостям из-за рубежа. «Учения являются демонстрацией приверженности руководства Пхукета вопросам обеспечения комплексной безопасности всех гостей провинции», – заявила дипмиссия.

Новости Пхукета

Сеттха Тхависин посетил Пхукет и вместе с зарубежными дипломатами понаблюдал за учениями в Патонге. Фото: PRD Phuket

Сеттха Тхависин посетил Пхукет и вместе с зарубежными дипломатами понаблюдал за учениями в Патонге. Фото: PRD Phuket

Сеттха Тхависин посетил Пхукет и вместе с зарубежными дипломатами понаблюдал за учениями в Патонге. Фото: PRD Phuket

Сеттха Тхависин посетил Пхукет и вместе с зарубежными дипломатами понаблюдал за учениями в Патонге. Фото: PRD Phuket

Сеттха Тхависин посетил Пхукет и вместе с зарубежными дипломатами понаблюдал за учениями в Патонге. Фото: PRD Phuket

Сеттха Тхависин посетил Пхукет и вместе с зарубежными дипломатами понаблюдал за учениями в Патонге. Фото: PRD Phuket

Сеттха Тхависин посетил Пхукет и вместе с зарубежными дипломатами понаблюдал за учениями в Патонге. Фото: PRD Phuket

Сеттха Тхависин посетил Пхукет и вместе с зарубежными дипломатами понаблюдал за учениями в Патонге. Фото: PRD Phuket

Сеттха Тхависин посетил Пхукет и вместе с зарубежными дипломатами понаблюдал за учениями в Патонге. Фото: PRD Phuket

Сеттха Тхависин посетил Пхукет и вместе с зарубежными дипломатами понаблюдал за учениями в Патонге. Фото: PRD Phuket

Сеттха Тхависин посетил Пхукет и вместе с зарубежными дипломатами понаблюдал за учениями в Патонге. Фото: PRD Phuket

Сеттха Тхависин посетил Пхукет и вместе с зарубежными дипломатами понаблюдал за учениями в Патонге. Фото: PRD Phuket

Сеттха Тхависин посетил Пхукет и вместе с зарубежными дипломатами понаблюдал за учениями в Патонге. Фото: PRD Phuket

Сеттха Тхависин посетил Пхукет и вместе с зарубежными дипломатами понаблюдал за учениями в Патонге. Фото: PRD Phuket

Учения в Патонге проходили во второй половине дня 1 декабря и повторяли программу, отработанную двумя днями ранее в присутствии губернатора Сопхона Суваннарата, но без премьер-министра Сеттха Тхависина.

На воде спасатели оказывали помощь жертвами кораблекрушения (были задействованы лодки и вертолет), а также туристу, попавшему в отбойное течение.

На выходящей к пляжу Бангла-Роуд полицейские проводили задержание вооруженного нарушителя общественного порядка. Во втором случае официальные лица снова подчеркнули использование камер с функцией распознавания лиц для реагирования на экстренную ситуацию.

Никакие реальные случаи не упоминались, но последний инцидент со стрельбой был на Бангла-Роуд был 19 ноября, а спасать купальщиков лайфгардам приходится в ежедневном режиме. Серьезные инциденты на морском транспорте происходят реже. Последний известный случай c пхукетской лодкой произошел 24 ноября, когда в Краби получил пробоину катамаран Lady Mia.

«Важно выстраивать доверие и укреплять у путешественников уверенность, чтобы они чувствовали, что на отдыхе будут в безопасности и комфорте», – заявил, выступая 1 декабря на Пхукете господин Тхависин. – «Это позитивно отразится на въездном туризме в Таиланд, приведя к учеличению числа прибывающих туристов».

«Формирование такого понимания в большом числе зарубежных странах привлечет больше денег посредством туризма», – добавил глава правительства Таиланда.

Господин Тхависин также пообещал Пхукету поддержку «материалами, оборудованием и камерами видеонаблюдения, поскольку Пхукет – одна из самых стратегически важных провинций Таиланда в плане выстраивания доверия у туристов».

«Пхукет – это провинция, продолжающая выстраивать уверенность в безопасности у туристов. Эти учения – наше объявление о готовности встречать гостей из-за рубежа, проявляющейся на только в безвизовой полиции. Мы стремимся уделять максимум внимания безопасности туристов и стараемся поднимать уровень безопасности до международных стандартов», – добавил он.

За учениями вместе с Сеттхой Тхависином наблюдали представители дипломатических миссий России и Китая, попавшие в фотоотчет PR Phuket (хотя и не на одних снимках с премьером).