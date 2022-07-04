Пхукет провел турнир по теннису

В заключительные выходные июня на кортах Сапан-Хина в Пхукет-Тауне прошли первые соревнования по теннису SAT Phuket Tennis Invitation 2022, организованные местным офисом Спортивного управления Таиланда (SAT). Ведомство обещает сделать событие регулярным для поддержания имиджа острова как спортивного направления, которое пока что в плане тенниса известно больше как тренировочная база. В частности, в свое время на Пхукете не считала зазорным готовиться к соревнованиям Мария Шарапова, однако крупных турниров здесь не проводилось.

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В рамках SAT Phuket Tennis Invitation 2022 прошли мужские и женские одиночные соревнования (среди взрослых и юниоров отдельно), а также парные среди ветеранов, хотя возрастные ограничения были гибкими. Общий призовой фонд турнира составил 300 тыс. бат.

В одиночном мужском разряде победу праздновал 20-летний Тханакорн «Тар» Срират, занимающий 21 место в тайском национальном рейтинге профессиональных теннисистов. В финале он сошелся с 50-й ракеткой страны Чайаноном Кэусутхом и сумел одолеть более опытного 27-летнего оппонента.

Лучшей среди женщин стала 29-летняя Варанья «Юй» Вонгтхиенчай, победившая в финале 25-летнюю Раду «Плой» Манатхавиват. Примечательно, что Плой сейчас считается 21-й ракеткой Таиланда, тогда как Юй – бывшая участница тайской сборной по теннису, так что и здесь организаторам удалось привлечь серьезных участников.

Среди юношей до 14 лет в финал вышли Три Срисен и Бенджамин Сиенгхен. Победа по итогам двух сетов осталась за Три. Среди девушек первое место заняла Тхарита Хонгйок, также уверенно переигравшая в финале Тханисару Чонгкуинит, отдав ей в матче всего четыре гейма.

В смешанном парном разряде победу праздновали Дженира Нимманхэмин и Критха Пхипхану, второе место заняли Джира Тхантхонг и Аркед Сурияпанпонг.

На открытии турнира 24 июня присутствовали вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг и директор департамента регионального спорта SAT Чарончай Сувансри. Выступая на мероприятии, господин Сувансри пообещал, что теннисные соревнования станут ежегодными, а Ассоциация тенниса Таиланда (TLTA) поможет поддерживать высокий уровень участников и на будущих событиях. Впрочем, пока не ясно, планирует ли SAT вовлекать в эти соревнования иностранных игроков. Во всяком случае, пхукетской Лагуне это успешно удается делать на своих марафонах и триатлонах, где тайские атлеты встречают иностранных соперников высокого уровня, которые специально прилетают на Пхукет, чтобы принять участие в здешних событиях.