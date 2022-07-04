Пхукет провел турнир по теннису

В рамках SAT Phuket Tennis Invitation 2022 прошли мужские и женские одиночные соревнования (среди взрослых и юниоров отдельно), а также парные среди ветеранов, хотя возрастные ограничения были гибкими. Общий призовой фонд турнира составил 300 тыс. бат.
В одиночном мужском разряде победу праздновал 20-летний Тханакорн «Тар» Срират, занимающий 21 место в тайском национальном рейтинге профессиональных теннисистов. В финале он сошелся с 50-й ракеткой страны Чайаноном Кэусутхом и сумел одолеть более опытного 27-летнего оппонента.
Лучшей среди женщин стала 29-летняя Варанья «Юй» Вонгтхиенчай, победившая в финале 25-летнюю Раду «Плой» Манатхавиват. Примечательно, что Плой сейчас считается 21-й ракеткой Таиланда, тогда как Юй – бывшая участница тайской сборной по теннису, так что и здесь организаторам удалось привлечь серьезных участников.
Среди юношей до 14 лет в финал вышли Три Срисен и Бенджамин Сиенгхен. Победа по итогам двух сетов осталась за Три. Среди девушек первое место заняла Тхарита Хонгйок, также уверенно переигравшая в финале Тханисару Чонгкуинит, отдав ей в матче всего четыре гейма.
В смешанном парном разряде победу праздновали Дженира Нимманхэмин и Критха Пхипхану, второе место заняли Джира Тхантхонг и Аркед Сурияпанпонг.
На открытии турнира 24 июня присутствовали вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг и директор департамента регионального спорта SAT Чарончай Сувансри. Выступая на мероприятии, господин Сувансри пообещал, что теннисные соревнования станут ежегодными, а Ассоциация тенниса Таиланда (TLTA) поможет поддерживать высокий уровень участников и на будущих событиях. Впрочем, пока не ясно, планирует ли SAT вовлекать в эти соревнования иностранных игроков. Во всяком случае, пхукетской Лагуне это успешно удается делать на своих марафонах и триатлонах, где тайские атлеты встречают иностранных соперников высокого уровня, которые специально прилетают на Пхукет, чтобы принять участие в здешних событиях.