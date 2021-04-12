Пхукет проведет тихий и безопасный Сонгкран

Пхукетсктй офис Минитерства культуры обратился к жителям и гостям острова с просьбой провести Сонгкран (13 апреля) в соответствиями со стандартами «новой нормальности», то есть тихо и безопасно.

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Ведомство просит отказаться от таких популярных ритуалов как поливание друг друга водой или раскрашивания лиц разноцветной ароматной пудрой. Массовые мероприятия и пенные вечеринки проводиться не будут.

Вместо этого официальные лица предлагают убраться в своих домах и храмах, а также принять участие в омовении водой изваяний Будды, послушать проповеди монахов, омыть руки лицам старшего возраста.

На церемониях обязательно ношение масок и подобающей одежды не оголяющей тела. Поздравить родственников в других провинциях можно через интернет.

Также жителей острова просят воздержаться от употребления спиртного и другиз одурманивающих веществ, хотя продажа алкоголя в Сонгкоран официально и не Кроме того Министерство культуры запустило портал для онлайн-празднованияwww.สงกรานต์ออนไลน์.com (“SongkranOnline.com”), который будет доступен до 17 апреля.







