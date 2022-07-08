Пхукет проведет ревизию системы предупреждения о цунами и реагирования на угрозу

Губернатор Пхукета Наронг отдал назначил своего заместителя Анупапа Родквана Йодрабама ответственным за то, чтобы привести все профильные ведомства в максимальную готовность на случай угрозы цунами. Об этом он заявил 6 июля в ходе интервью на Radio Thailand Phuket.

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В ходе выступления он подчеркнул, что поводов для беспокойства нет, вице-губернатор Родкван Йодрабам скорее должен убедиться, что все в порядке. В частности, необходимо провести инвентаризацию всего оборудования, которое может потребоваться в случае чрезвычайной ситуации. Также уже было объявлено о том, что тестирование вышек оповещения о цунами теперь будет проводиться ежедневно, а не раз в неделю. Каждое утро, ровно в 8:00, они будут играть национальный гимн.

Обеспокоенность в связи с угрозой цунами возникла среди жителей острова после того, как на фоне штормовой погоды произошла серия наводнений в Май-Кхао, где необычно мощные волны залили проезжую часть Thepkrasattri Rd. Также пострадали некоторые прибрежные кафе и рестораны на западном побережье, которые в обычных условиях волнами не заливало.

Следом Центр мониторинга и слежения за землетрясениями на Пхукете (Phuket SOS) сообщил о продолжительной серии подземных толчков у Андаманских и Никобарских островов примерно в 500-550 км к северо-западу от Пхукета. Менее чем за 24 часа 4-5 июля было зафиксировано 17 подземных толчков.

Серия началась в 12:35 дня 4 июля, когда сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на глубине в 10 км примерно в 540 км от Пхукета. Через два с половиной часа, в 15:02, был зафиксирован еще один толчок магнитудой около 4,9. Землетрясение также произошло на глубине около 10 км.

Из всей серии самый сильный по магнитуда толчок был отмечен в 16:07. Его мощность составила 5,4. Впрочем, глубина в этот раз была тоже больше – около 40 км. Последний толчок был зафиксирован в 9:34 утра 5 июля. Его магнитуда составляла 4,8.

При этом землетрясения у Андаманских и Никобарских островов произошли в то время, когда Таиланд вынужден всецело полагаться на другие страны в плане получения информации о возможных цунами, поскольку оба буя тайской системы предупреждения в настоящий момент не работают.

Операция по их замене должна пройти в ноябре, когда погодные условия в Андаманском море улучшатся. Сейчас заменить вышедшие из строя буи не позволяет волнение на море.

Говоря о повышении готовности к стихийным бедствиям, вице-губернатор Родкван Йодрабам напомнил, что на следующей неделе в Таиланде будет несколько дополнительных выходных дней в связи с буддистскими праздниками Асанха Буча и Кхао Панса (13 и 14 июля соответственно). Ожидается, что многие жители страны захотят по собственной инициативе взять выходным еще и пятницу, 18 июля, устроив себе таким образом пятидневные каникулы со среды по воскресенье.

«В июле много идущим друг за другом праздничных дней. Мы уверены, что в связи с этим в прибрежных районах провинции [Пхукет] будет много туристов. Все соответствующие ведомства должны быть готовы обеспечить безопасность жизни и имущества местных жителей и туристов», – заявил вице-губернатор.

Он подчеркнул, что население должно знать, что делать в чрезвычайной ситуации, и реагировать на угрозы адекватно. В частности, постоянно следить за соответствующими предупреждениями властей.