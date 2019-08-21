Пхукет простился с Пратхаютом Чуаюанем

В среду, 21 августа, в буддистском храме Wat Laem Petch в Патонге завершились церемония прощания со спасателем Пратхаютом Чуаюанем. Сотни тайских граждан и иностранцев пришли отдать дань уважения человеку, который стоял у истоков пхукетской службы пляжных лайфгардов и до последнего дня жизни занимался безопасностью других людей. Господин Чуаюань скончался утром 16 августа в больнице Vachira Hospital от внезапного сердечного приступа.

21 Августа 2019, 04:26 PM

Пратхают Чуаюань ушел из жизни в возрасте 57 лет.

На протяжении двух десятилетий Пратхают Чуаюань работал над тем, чтобы выстроить на Пхукете профессиональную службу спасения на воде и сделать так, чтобы на каждом из популярных пляжей были люди, действительно способные придти на помощь попавшему в беду человеку. Верными союзниками господина Чуаюаня были австралийские лайфгарды, но именно он сам выступал в роли местного драйвера перемен. Стараниями господина Чуаюаня десятки местных жителей прошли профессиональную подготовку и надели красно-желтую униформу пляжных спасателей. Благодаря ему занятия по безопасности на воде начали проходить в местных школах и среди персонала отелей.

Успешное участие пхукетских спасателей в международных соревнованиях, уважение со стороны признанных организаций ISLA и SLSA – все это наглядные примеры успешной работы господина Чуаюаня. Впрочем, главное его наследие – это сотни жизней, ежегодно спасаемых крепкими мужчинами в красно-желтой униформе.

«Это очень большая потеря для Пхукета и местного сообщества спасателей. ISLA выражает глубочайшее уважением его многолетней приверженности делу безопасности на воде. За годы совместной работы мы много и хорошо общались. Он был человеком с прекрасным сердцем и делал все, что было в его силах, в имевшихся сложных и переменчивых обстоятельства», – заявил представитель ISLA на Пхукете Дарен Дженнер.

Последние несколько лет были непростыми для господина Чуаюаня и его Phuket Lifeguards Service (PLS). В 2017 году на острове разразился так называемый пляжный кризис, когда административная организация провинции (OrBorJor) не смогла согласовать с PLS условия работы спасателей, после чего обеспечение безопасности пляжей было отдано в руки отдельных муниципалитетов. Единая система пляжных лайфгардов рухнула, не выдержав постоянного усиливавшегося желания чиновников сэкономить на лайфгардах.

Некоторые из сотрудников PLS в итоге остались на пляжах в качестве волонтеров и несколько месяцев несли дежурство, не получая зарплат. Другим удалось подписать контракты с отдельными муниципалитетами, к примеру, с муниципалитетом Патонга. Но даже в этих условиях господин Чуаюнь не бросил дело своей жизни.

Если открыть страницу PLS в Facebook, то можно увидеть, что ровно за день до смерти своего основателя организация проводила очередной тренинг по повышению квалификации спасателей, еще несколькими днями ранее – массовый семинар по спасению на воде, до этого – тренинг для детей в Чианг-Мае. Изменение отношения к безопасности на воде – и есть главное наследие Пратхаюта Чуаюаня.