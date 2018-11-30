Пхукет прощается с Мэттью Пондом

Гражданин великобритании, редактор The Phuket News Мэттью Понд скончался от рака утром 29 ноября.

Новости Пхукета

30 Ноября 2018, 04:35 PM

Мэттью Понд ушел из жизни в возрасте 47 лет

Коллега и друг всех членов коллектива The Phuket News Мэттью Понд скончался около 5:00 утра четверга, 29 ноября. Ночью журналист почувствовал проблемы с дыханием, его супруга вызвала скорую помощь, однако к моменту прибытия в больницу Мэттью был уже мертв. Врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Мэттью Понд ушел из жизни в возрасте 47 лет. Без самого близкого человека остались его супруга Мариса и восьмилетний сын Джошуа. Прощание с Мэттью будет проходит в течение трех дней (с 30 ноября по 2 декабря) в храме Wat Saensuk в Пхукет-Тауне. Начало массовых молитв – в 19:00. Кремация должна состояться в понедельник, 3 декабря. Время проведения церемонии пока не объявлено. Семья Мэттью приглашает всех друзей покойного проститься с ним.

Смерть Мэттью Понда стала шоком для коллектива The Phuket News, а также многочисленных жителей острова, знавших и любивших его.

Мэттью Понд присоединился к коллективу The Phuket News три года назад в качестве редактора новостного и спортивного разделов. Страстный поклонник лондонской футбольной команды Crystal Palace, Мэттью с радостью взялся за освещение разнообразных спортивных событий на острове.

На протяжении всех лет семейной жизни Мэттью был образцовым мужем и отцом, проводившим все свободное время с семьей и не пропускавшим футбольных тренировок и матчей своего сына Джошуа. Смерть Мэттью стала огромной утратой для близких, друзей, коллег и многочисленных жителей острова, еженедельно читавших его статьи в The Phuket News.

Прощай, Мэтт. Ты навечно останешься в наших сердцах. Покойся с миром.