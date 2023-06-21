Пхукет проиграл борьбу за выставку Expo 2028

Специализированная выставка 2027/28 годов будет проходить не на Пхукете, а в сербском Белграде. За тайскую заявку в первом раунде было отдано 16 голосов из 139, что сразу исключило Пхукет из списка фаворитов. Основная борьба развернулась между Сербией и Испанией.

Голосование по месту проведения выставки проходило в рамках 172-й генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (BIE) в Париже. Эта организация проводит и Cпециализированную выставку (Specialised Expo), за право принимать которую боролся в этот раз Пхукет, и Всемирную выставку (просто Expo), которая является основным событием BIE и на проведение которой Таиланд претендовал в 2020.

На право проводить Specialised Expo 2027/28 претендовали следующие локации: Миннесота (США), Белград (Сербия), Малага (Испания), Сан-Карлос-Де-Барилоче (Аргентина), Пхукет (Таиланд). Четыре первых претендента планировали выставку на 2027 год, Пхукет – на 2028 год.

Голосованию 21 июня предшествовали выездные инспекции BIE и другие мероприятия, призванные выяснить, насколько каждый из конкурсант готов к проведению выставки, а также что он хочет и может сделать для того, чтобы принять несколько миллионов потенциальных гостей. Несколько раз инспекторы BIE посещали и Пхукет.

Голосование 21 июня на генассамблее в Париже шло в несколько этапов.

Первый раунд:

Сербия – 54;

Испания – 42;

США – 19;

Таиланд – 16;

Аргентина – 8.

Воздержались – 1.

Второй раунд:

Сербия – 69;

Испания – 48;

США – 21;

Таиланд – 15;

Воздержались – 1.

Третий раунд:

Сербия – 74;

Испания – 53;

США – 23;

Воздержались – 2.

Финальный раунд:

Сербия – 81;

Испания – 70;

Воздержались – 3.

В итоге выставка будет проходить в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года. Тема – «Играй ради человечества: спорт и музыка для всех». Генсек BIE Димитри Керкентзес заявил, что выбранная тема резонирует с тем, что волнует всех членов организации. BIE выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Сербией в следующие четыре года, чтобы Белград достойно провел выставку и принял несколько миллионов гостей со всего мира.

Пхукет как кандидат предлагал проводить выставку с 21 марта по 20 июня 2028 года. Тема была заявлена как «Будущее жизни: Жить в гармонии, делиться достатком». Выставочная площадка должна была быть построена с нуля в Май-Кхао на участке в 141 рай, где когда-то собирались строить международный конференц-центра, а потом – международный медицинский центр.

Правительство утвердило выделение на выставку бюджета в 4,18 млрд бат. Главную роль в реализации проекта должны были играть Бюро Таиланда по выставкам и конвенциям (ТСЕВ) и Минздрав. Президент ТСЕВ Чируит Исарангкун На-Аюттхая говорил, что выставка должна была сыграть ключевую роль в продвижении Таиланда как хаба оздоровительного и медицинского туризма в Юго-Восточной Азии, хотя заявленная тема едва ли на это намекала.

Прогнозировалась, что выставка должна была принести пхукетской экономике 50 млрд бат, число посетителей оценивалось в 5 млн. Отдельно отмечалось, что Expo 2028 должна была создать более 100 тыс. дополнительных рабочих мест. Под выставку планировалось завершить целый ряд амбициозных проектов-долгостроев, которые уже много лет не могут сдвинуться с места. В их числе – тоннель в Патонг и легкая железная дорога, чтобы гости выставки хотя бы могли добраться до места ее проведения в Май-Кхао.

В день голосования губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу находился в Париже, а три его заместителя участвовали в коллективном просмотре трансляции из Франции в Limelight Avenue. После оглашения итогов голосования вице-губернатор Амнуай Пинсуван поздравил Сербию с победой и заявил, что Пхукет, с его точки зрения, сделал все, что мог.

«Это как спортивное состязание, где есть победы и порежния. И хотя Пхукет не был выбран как место проведения Expo 2028, но мы ясно увидели единение и силу пхукетских людей. Это хорошее начало, и мы продолжим двигаться вперед, мы не будем останавливаться. И что еще стало очевидным, это стремление Пхукет стать городом медицинского туризма, что, определенно, будет популярно в будущем», – заявил вице-губернатор Пинсуван.

Кампания Таиланда за право проведения Specialised Expo 2027/28 прошла намного успешнее, чем попытка страны претендовать на основную Expo 2020, которую предлагалось проводить в Аюттхайе. Тогда Таиланд был дисквалифицирован еще до голосования, поскольку у Парижа были весомые сомнения в том, что официальные лица Таиланда готовы прикладывать адекватные усилия для проведения мероприятия. В сегодняшнем материале Bangkok Post вспоминала слова своего источника в ТСЕВ о том, что руководители BIE даже не могли коммуницировать с тайским посольством во Франции, поскольку дипмиссия не отвечала на их письма.