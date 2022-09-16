Пхукет продолжает строить Центральную мечеть

Президент Исламского комитета Пхукета Комол Дамлак выступил в защиту Центральной мечети, возводящейся на севере острова и, по его собственным словам, вызывающей «критику». В заявлении, сделанном через PR-службу провинции (PR Phuket), господин Дамлак попросил перестать критиковать проект и в очередной раз заверил, что он реализуется не на государственные деньги, а только на пожертвования. При этом одновременно исламский лидер рассказал об участии в проекте административной организации провинции (OrBorJor).

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В сообщении PR Phuket от 15 сентября бывший младший лейтенант полиции Дамлак (использующий звание до сих пор, хотя давно не служащий в органах) заявил: «Это будет место, от которого все получат выгоду, без дискриминации».

Центральная мечеть возводится на главной дороге в аэропорт (трасса 4026), рядом с Техническим колледжем в Таланге. Согласно последнему заявлению господина Дамлака, мечеть строится на участке площадью чуть более 9 рай, который предоставил Департамент Королевских лесных угодий. Там планируется возвести восемь или девять зданий различного назначения.

Ключевой постройкой будет сама Центральная мечеть Пхукета. Среди прочих – Центр преподавания исламской этики и Административный центр по делам ислама на Пхукете.

«Также там будет открыта школа (Phuket Provincial Foundation School) для детей из бедных и социально незащищенных слоев населения, которым негде учиться или которые не могут позволить себе высокую стоимость обучения. Школа будет принимать всех учеников, будь они тайцами, буддистами или христианами. В этом учебном заведении будут преподавать тайский и английский языки, это будет место, где мы будем заботиться о бедных и обездоленных», – заявил господин Дамлак, подчеркивая благотворительную направленность проекта.

По словам президента Исламского комитета Пхукета, строительство непосредственно Центральной мечети завершено примерно на 70%. Финансирование работ в размере более 2,3 млн бат полностью обеспечено пожертвованиями благотворителей, заверил господин Дамлак.

Еще более 20 млн бат потрачено на строительство других зданий комплекса, а всего на завершение проекта нужны пожертвования в размере 40 млн бат, отметил президента Исламского комитета.

«Нужно еще очень много пожертвований, около 20 млн бат по-прежнему требуются, чтобы завершить проект», – заявил господин Дамлак.

«Мечеть станет лицом провинции Пхукет. Мы построим Центральную мечеть в этом месте, и люди получат возможность молиться в ней, будь то таксисты из аэропорта или зарубежные туристы, поскольку они будут проезжать мимо нее [по пути из аэропорта]. Поэтому мы приглашаем всех совместно жертвовать средства на мечеть, деньги по-прежнему принимаются», – призвал президент Исламского комитета через официальную PR-службу провинции.

Господин Дамлак отдельно попросил жителей острова «понять, что бюджет на строительство Центральной мечети – это не государственные средства». По его словам, от властей «не взято ни одного бата, все жертвуют люди».

В сообщении PR Phuket не говорится, кто и в чем критикует проект, но приводятся следующие слова господина Дамлака: «Не создавайте конфликта. И также скажите тем, кто создает конфликт, чтобы они прекратили, потому что мы в Таиланде. Мы тоже любим Таиланд. Мы любим всех тайских братьев и сестер. Мы – члены одной нации».

С одной стороны, президент Исламского комитета Пхукета отрицает участие государства в проекте. С другой стороны, сам же он говорит, что один рай земли на Центр преподавания исламской этики был «пожертвован» административной организацией провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO). Видимо, центр позиционируется как объект двойного, не только религиозного назначения.

«Это будет центр обучения и демонстрации различной продукции, также он будет использоваться для проведения важных для нации церемоний и важных церемоний во имя Короля. Его вместимость составит около 1000 человек», – заявил господин Дамлак.

«Это будет трехэтажное здание OrBorJor, но запросил его Исламский комитет Пхукета. OrBorJor предоставила бюджет на строительство. Это часть бюджета, которая была одобрена президентом OrBorJor Реватом Ариробом, вице-президентом Тхиватом Сидокбубом и всеми членами OrBorJor», – рассказал господин Дамлак.

И без того непростую систему финансирования Центральной мечети делают еще сложнее не указанные в сообщении PR Phuket, но ранее публиковавшиеся данные о том, что OrBorJor выделила на проект в общей сложности 56 млн бат, то есть даже больше, чем те 40 млн, которые сейчас господин Дамлак назвал необходимыми на строительство всего комплекса.

Еще более крупная сумма – 250 млн бат – фигурировала в заявлении Центра по противодействию фейк-ньюс. Центр назвал эту цифру неверной, но одновременно заявил, что площадь выделенной под комплекс земли составляет 19 рай, то есть вдвое больше, чем президент Исламского комитета Пхукета озвучил в этот раз (9 рай).