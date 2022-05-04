Пхукет продолжает спорить об акуле на Камале

Несмотря на уже озвученный вердикт Пхукетского центра морской биологии (PMBC), далеко не все жители острова согласно с тем, что на острове действительно имело место нападение акулы на человека, и склоняются к версии о том, что восьмилетнего Напхата Чайярака Христенко укусила барракуда. Впрочем, нет единства и относительно того, как это повлияло на привлекательность пляжа в Камале, где произошел инцидент. Местные власти говорят, что количество отдыхающих не изменилось, но на фотографиях пляж выглядит безлюдным.

Новости Пхукета

Пляж в Камале 3 мая. Именно здесь двумя днями ранее хищная рыба укусила ребенка за ногу. Фото: PR Phuket

Пляж в Камале 3 мая. Именно здесь двумя днями ранее хищная рыба укусила ребенка за ногу. Фото: PR Phuket

Пляж в Камале 3 мая. Именно здесь двумя днями ранее хищная рыба укусила ребенка за ногу. Фото: PR Phuket

Пляж в Камале 3 мая. Именно здесь двумя днями ранее хищная рыба укусила ребенка за ногу. Фото: PR Phuket

Пляж в Камале 3 мая. Именно здесь двумя днями ранее хищная рыба укусила ребенка за ногу. Фото: PR Phuket

Пляж в Камале 3 мая. Именно здесь двумя днями ранее хищная рыба укусила ребенка за ногу. Фото: PR Phuket

Пляж в Камале 3 мая. Именно здесь двумя днями ранее хищная рыба укусила ребенка за ногу. Фото: PR Phuket

Пляж в Камале 3 мая. Именно здесь двумя днями ранее хищная рыба укусила ребенка за ногу. Фото: PR Phuket

Пляж в Камале 3 мая. Именно здесь двумя днями ранее хищная рыба укусила ребенка за ногу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Во вторник, 3 мая, глава окружной управы Кату Сиват Равангкун и сотрудники административной организации Камалы (OrBorTor) нанесли очередной визит на пляж, где 1 мая пострадал ребенок из тайско-украинской семьи. К районным властям присоединились и полицейские.

Комментируя ситуацию, господин Равангкун заявил, что туристы отдыхают на пляже «как обычно», хотя фотографии, которыми сопроводила сообщение PR-служба администрации Пхукета, демонстрировали безлюдное побережье.

Также глава округа отметил, что на пляже осуществляется регулярное патрулирование, туристов предупреждают об инциденте. О необходимости быть осторожными напоминают и информационные щиты, оперативно установленные после 1 мая. Надписи предупреждают о «ядовитых» и «способных причинить травмы» представителях морской фауны, слово «акула» там не фигурирует.

«Это происшествие может быть просто [единичным] случаем, который имел место. Но мы приняли меры, чтобы люди были осторожны в отношении морской фауны», – заявил господин Равангкун.

«В то же время у нас есть пляжные спасатели, которые пешком патрулируют пляж и следят за территорией, а также дают туристам рекомендации по ситуации в дневные и вечерние часы каждый день. У OrBorTor Камалы имеется и патрульная лодка для обеспечения безопасности на другой стороне выделенной для купания зоны», – добавил глава округа Кату.

Кроме того, на пляже в Камале транслируются аудио предупреждения на тайском и английском языках. Плюс местных жителей и представителей пляжного бизнеса попросили подключиться к работу по контролю за ситуацией.

3 мая глава РМВС и ведущий морской биолог на острове Конгкиат Киттиваттанавонг заявил, что уверен в том, что на купавшегося на Камале ребенка напала именно акула. По его словам, характер полученных травм указывает на акулу-быка, а не на черноперую рифовую акулу и не на барракуду, как говорилось изначально.

«Мы не можем точно сказать, какой вид акулы это был, но травмы явно нанесены акулой, потому что само место происшествия ранее не числилось среди тех, где обитают барракуды», – заявил доктор Киттиваттанавонг.

«Такие случаи очень редкие», – добавил он.

Впрочем, местный пляжный спасатель Раттапхон Пхромпрунг настаивает на том, что более вероятно, что ребенка укусила все же барракуда.

«Хотя такое происходит редко, но ранее подобные инциденты здесь все же были», – заявил спасатель.

Господин Пхромпрунг напомнил, что в 2017 году на пляже пострадал турист из Японии, которого укусила некая хищная рыба. Доктор Киттиваттанавонг тогда тоже говорил об акуле, а его коллега Тхатсапхон Краджангдара из Андаманского центра исследования и развития морского рыболовства настаивал на барракуде. Губернатор в том случае поддержал версию второго специалиста.

«Что касается эффекта для туристического имиджа Камалы, новость о том, что кого-то укусила барракуда, не нанесет абсолютно никакого урона, но если будет сообщено, что это была акула, то эффект без сомнения будет», – поделился своими соображениями спасатель Пхромпрунг, много лет работающий на местном побережье.

Пострадавшему Напхату Чайяраку Христенко после инцидента наложили более трех десятков швов, но о серьезной угрозе функционированию его конечности информации не было. Ни в одной из публикацией властей не приводилось ни его комментариев, ни слов его родителей – тайской мамы и украинского папы.

При этом туристы, отдыхающие сейчас на Камале, зачастую вообще не в курсе инцидента. В частности, таким оказался приехавший из Чианг-Рая Пайчайо Донлао.

«Я приехал вчера [2 мая] и совсем не следил за новостями, об инциденте я узнал только что. Я понимаю людей, опасающихся, что что-то может с ними случиться, но я так понимаю, что, видимо, это не происходит регулярно, только изредка», – заявил господин Донлао.

«Только что я видел косяк рыб в мелкой воде. Я еще подумал, что маленькие акулы тоже могут приплывать сюда, чтобы охотиться. Мы все слышали об инцидентах за границей, где на купавшихся людей нападали [акулы], и те получали травмы. Но людям не стоит бояться этого [на Пхукете]», – добавил он.