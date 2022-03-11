Пхукет приветствовал первую в марте люксовую яхту из-за рубежа

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) организовал встречу яхты The Maggie с группой индонезийских туристов на борту. Люксовая лодка прибыла в Ao Po Grand Marina из Сингапура во вторник, 8 марта. Официальные лица объявили пассажиров иностранцев «первой группой туристов, прибывших на Пхукет после пересмотра правил въезда по программе Test & Go». Новые облегченные правила вступили в силу 1 марта.

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Глава пхукетского офиса ТАТ Нантхасири Роннасири отметила, что на борту The Maggie (102-футовой Sanlorenzo SL-102) на Пхукет прибыли четыре туриста. Все они заранее сделали прививки от коронавируса, а по прибытию сдали анализы на COVID-19 методом ПЦР. Первую ночь – пока результаты тестов не были готовы – иностранцы провели на борту.

Госпожа Роннасири подчеркнула, что очередное смягчение требований по Test & Go – позитивный момент для восстановления туризма на Пхукете. Отдельно она указала, что непосредственно в данном случае речь идет об отдыхающих с высоким уровнем финансовых возможностей

«Туристы, предпочитающие путешествовать на яхтах ли круизных лайнерах, – это одна из групп отдыхающих с высоким потенциалом платежеспособности. Туристы из этой группы в основном прибывают из стране Европы или побережья Средиземного моря. Они могут прилететь на Пхукет самолетом, взять здесь яхту в чартер, попутешествовать в прилегающих водах, а потом улететь домой с Пхукета. Другие могут прибыть непосредственно на лодке из одной из соседних стран, чтобы отдохнуть на Пхукете», – заявила глава пхукетского офиса ТАТ.

По словам госпожи Роннасири, «многие суда» запрашивают посещение Пхукета по программе Test & Go. По ее словам, в январе-феврале остров принял 27 яхт с 92 пассажирами, а за весь 2021 год – 91 яхту и 323 человека.

«Пхукет готов встретить яхтенных путешественников. У нас есть порты, способные принимать лодки различных размеров, есть инфраструктура для ремонта судов, экскурсии, разные возможности размещения, спа и шопинг, прекрасно отвечающие тому образу жизни, который ведут туристы из этой группы», – заявила госпожа Роннасири.

Глава местного офиса ТАТ добавила, что в общей сложности Пхукет располагает одним глубоководным портом для приема крупных судов и 30 государственными и частными «пирсами» для приема яхт.

Госпожа Роннасири отметила, что Пхукет рад возвращению зарубежных яхт.

«Это еще один из сегментов туристического бизнеса, который тяжело страдал в два последние года пандемии COVID-19», – заключила она.