Пхукет присматривается к подземным запасам воды в свете возвращения туристов

На фоне ожидающегося возобновления туризма официальные лица вернулись к вопросу об обеспечению жителей и гостей острова пресной водой. В частности, чиновники вернулись к идее более активного использования подземных запасов воды, о чем в последний раз говорилось в годы, непосредственно предшествовавшие пандемии, когда на фоне пикового турпотока Пхукет столкнулся с полноценным водным кризисом. Тогда резиденты острова были вынуждены закупать воду для бытовых нужд за собственные средства, некоторые районе не видели воды из-под кранов неделями.

Новости Пхукета

Глава Департамента подземных водных ресурсов Сакда Виченсин объявил о том, что на Пхукете уже началась работа по оценке подземных запасов воды в количественном и качественном отношении. Фото: PR Phuket

В четверг, 26 мая, Пхукет посетил глава Департамента подземных водных ресурсов Сакда Виченсин, чтобы официально дать старт проекту по оценке потенциала подземных вод глубокого залегания на острове.

Он пояснил, что глава Министерства природных ресурсов и окружающей среды Варавут Силпа-Арча отдал его ведомству распоряжение заняться вопросом защиты Пхукета от потенциальной нехватки воды в соответствии с резолюцией Кабмина от ноября 2020 года.

Соответствующей документ, как следует из даты подписания, был выпущен, когда проблема дефицита воды на Пхукете временно пропала с повестки дня по причине глубокого кризиса в туризме на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ.

«Пхукет – самый большой из островов Таиланда с общей площадью свыше 543 кв. км. Ландшафт включает горы и живописные пляжи, представляющие важность для туристической отрасли, дающей работу и значительные доходы местному населению. На Пхукете также развит сельскохозяйственный сектор, посадки коммерческих культур занимают почти весь остров, также продолжается и расширение городских сообществ, что отражается на спросе на различные базовые коммунальные ресурсы. Неизбежно в список включаются и водные ресурсы, которые относятся к базовым и являются ключевыми для развития. Однако запасы и возможности для распределения их на Пхукете ограничены, в результате чего возникает проблема дефицита воды для потребителей», – привел общую оценку ситуации господин Виченсин.

Чиновник пояснил, что в качестве одного из решений планируется оценить потенциал подземных источников глубокого залегания. Ведомство планирует собрать и проанализировать данные, подготовив по итогам этой работы отчет о качественных и количественных показателей, то есть специалисты должны оценить количество воды, имеющейся под землей, но и ее пригодность для использования.

Для замеров и проб уже пробурили 45 скважин, отметил господин Виченсин, причем половина из них выдает более 5 кубометров воды в час. Кроме того, 14 скважин добрались до больших источников воды глубокого залегания, откуда поступают свыше 10 кубометров в час. Эти 14 скважин находятся в Рассаде, Вичите, Чернг-Талей и Май-Кхао.

Господин Виченсин добавил, что специалисты его ведомства также должны предоставить предложения по инженерным решения для добычи подземной воды и распределения ее по острову. Если пхукетский проект покажет экономическую целесообразность и эффективность, то его можно будет реализовать в будущем и на других островах, поскольку проблемы с пресной водой везде схожи.

В публикации PR Phuket о визите господина Виченсина речь шла только об использовании подземных вод. В тексте не был упомянут второй проект по обеспечению острова пресной водой, а именно прокладка магистральной линии водоснабжения из провинции Пханг-Нга. Во время водного кризиса 2018-2019 годов Пхукет дождался «зеленого света» на реализацию этой идеи, но последние новости по проекту датируются 2020 годом, причем сводятся к заявлению главы Управления водоснабжения Пхукета (PWA) Грайсорна Махамада о том, что у него вызывает беспокойство задержка проекта.

Великая труба и другие идеи

По итогам последнего докризисного 2019 года общий объем потребления пресной воды на Пхукете составил 80 млн кубометров, при этом основные водохранилища обеспечили лишь 60% от всех потребностей острова, тогда как остальное пришлось брать из каналов и находящихся в частной собственности источников, говорил глава провинции Наронг Вунсиеу после окончания сезона туризма.

«Кроме того, потребление растет на 12% в год. Согласно прогнозам, к 2032 году потребности Пхукета в пресной воде вырастут до 112 млн кубометров в год», – добавлял глава провинции, когда масштабы пандемии еще не были до конца ясны.

Главный из проектов по обеспечению острова водой – магистральная линия из провинции Пханг-Нга, которая в случае запуска «увеличит объем производства пресной воды на 49 млн кубометров». Именно эта «стройка века» позволит обеспечить Пхукет водой на перспективу, но обойдется недешево. Изначально общий бюджет проекта проекта был оценен в 3,5 млрд бат, из которых 2,6 млрд уйдут на его первую фазу.

В рамках этапа 1А (846,3 млрд бат) планируется строительство водоочистной и насосной станции на берегу канала Пханг-Нга, протекающего через административный центр одноименной провинции. Планируемая мощность станции – 3 тыс. кубометров в час (72 тыс. в сутки). Вся эта вода предназначена именно для Пхукета. Прокладка труб на остров также будет начата в рамках фазы 1А.

На этапе 1В (889,5 млрд) будет построена насосная станция в Май-Кхао и проложены трубы. Фаза предполагает 1С (861,3 млрд) оснащение насосной станции в Май-Кхао необходимым оборудованием и завершение прокладки труб.

На втором этапе (бюджет в 920,8 млрд бат) планируется увеличить производительность станции в Пханг-Нга до 5 тыс. кубометров воды в час (120 тыс. в сутки).

В ближайшей перспективе острову могут помочь два других проекта, которые губернатор представил кабмину в 2020 году. Первый из них – строительство второй опреснительной станции на острове. Одна такая уже работает в Кароне и обеспечивает водой как часть самого Карона, так и часть Патонга. Комплекс был построен как пробный, но дальнейшего развития идея не получила.

«Проект по превращения морской воды в пресную сейчас находится в фазе изучения. Он если он будет реализован, производство пресной воды вырастет на 6,57 млн кубометров», – заявил губернатор.

Вторая инициатива – увеличение максимального объема озера Банг-Ньеу-Дам, находящегося в тамбоне Срисунтхорн и являющегося единственным водохранилищем для той половины острова, которая лежит северней памятника Героиням.

«В случае реализации озеро сможет запасать до 10 млн кубометров», – отметчал господин Вунчиеу.

Идея расширения Банг-Ньеу-Дам была озвучена в апреле 2019 года. Провинция запросила на работы всего-лишь 20 млн бат, но проект, видимо, так и не пробился через бюрократические препоны. Во всяком случае никаких новостей о прогрессе не было.

Добавим, что потребление воды на Пхукете растет и в связи с открытием новых объектов туристической инфраструктуры, для которых этот ресурс является ключевым. Речь идет об авапарках Blue Tree (открыт перед пандемией) и Andamanda (открыт в мае этого года).