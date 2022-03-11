Пхукет пришел с продуктовой помощью на Самуи

Пхукетская инициатива Living Waters Phuket продолжает работу по оказанию помощи людям, оказавшимся в бедственном положении из-за финансовых последствий пандемии коронавируса.

Новости Пхукета

11 Марта 2022, 11:37 PM

Фото: Living Waters Phuket

Туризм в Таиланде далек от восстановления, так что многие местные жители по-прежнему не имеют стабильных источников дохода, особенно в курортных локациях, таких как Пхукет, Краби, Пханг-Нга и Самуи. Недавно Living Waters Phuket добрался и до упомянутого острова в провинции Сураттхани.

Фонд был основан в ноябре 2021 года для того, чтобы улучшить жизнь и дать надежду на будущее нуждающимся Пхукета и ближайших островов, однако постепенно начал расширять зону своей деятельности. Организация предоставляет финансовые гранты на проекты по обеспечению продуктовой безопасности, поддержку образования, переход на возобновляемые источники энергии, защиту окружающей среды. Организация работы с зарегистрированными в Таиланде благотворительными структурами, фондами, частные компаниями и государственными ведомствами, финансируя критически важные инициативы, направленные на помощь нуждающимся.

В рамках последней акции Living Waters Phuket закупил, упаковал и доставил 1,8 тыс. продуктовых наборов (super life bag) для примерно 7,2 тыс. человек на острове Самуи. Раздача еды стартовала 11 марта и продолжалась три дня. Проект стал открыл серию акций на втором по значимости курортном острове после Пхукета. Living Waters Phuket намерен продолжать работу и там.

Продуктовые наборы с припиской super отличаются тем, что рассчитаны на то, чтобы обеспечить семью из четырех человек базовой едой и вещами первой необходимости на целую неделю. В комплект входят сухие продукты питания и консервы (включая рис, лапшу, рыбу и так далее), а также растительное масло, ключевые для тайской готовки соусы, продукция для уборки дома и мытья посуды.

«После поездки на Самуи, встречи с лидерами местного сообщества и бесед с жителями мы составили мнение, что этот остров примерно на девять месяцев отстает от Пхукета в хронологии восстановления. Многие магазины по-прежнему закрыты, отели работают с очень низкой заполняемостью номерного фонда, жители терпят нужду. Мы продолжаем свою работу на Пхукете, но также чувствуем, что сейчас самое время распространить деятельность и на другие локации, такие как Ко-Самуи», – говорит Living Waters Phuket.

Для реализации проекта в Сураттхани пхуетский фонд объединил усилия с лидерами местного сообщества, такими как советник мэра Самуи Мынсилп Пулсават. Он сыграл критически важную роль в обеспечении логистики и указал на самые нуждающиеся семьи, наиболее сильно пострадавшие от финансовых последствий пандемии на острове, который почти так же зависит от туризма, как Пхукет.

К работе присоединились и сами местные жители. Более 300 человек, из числа получивших продуктовые наборы, помогли с упаковкой комплектов для других, которых, как говорилось выше, всего было свыше 7,2 тыс. человек.

Также неоценимый вклад внес Крис Паркер и Retired Working For You, который до этого самостоятельно реализовал нескольких других проектов по помощи жителям Самуи. Пхукетский фонд искренне благодарен ему за помощь.

Сейчас Living Waters Phuket работает над тем, чтобы обеспечить поступление финансов непосредственно к самым уязвимым группам жителей Пхукета и окружающих островов, а также на Самуи. В частности, речь идет о людях на карантине по месту жительства, об оставшихся без работы и не имеющих возможности купить такие вещи, как продукты питания и школьные принадлежности для детей.

Поддержать Living Waters Phuket финансово можно на weeboon.com, попросить помощи в реализации своего проекта – на liwingwatersphuket.com. Там же можно найти дополнительную информацию об инициативе. Кроме того, фонд представлен во всех ключевых социальных сетях, включая Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.