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Пхукет принял первый круизный лайнер после пандемии

Первый круизный лайнер с момента начала пандемии коронавируса прибыл на Пхукет в понедельник, 24 октября. Огромный многопалубный «плавучий отель» Spectrum of the Seas с почти 4,6 тыс. пассажиров на борту встал на якорь у побережья Патонга.

Новости Пхукета

24 Октября 2022, 02:35 PM
Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Phuket

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Phuket

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Patong

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Patong

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Phuket

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Phuket

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Patong

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Patong

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Patong

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Patong

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Patong

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Patong

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Patong

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Patong

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Phuket

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Phuket

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Phuket

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Phuket

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Phuket

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Phuket

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Phuket

Прибытие Spectrum of the Seas на Пхукет. Фото: PR Phuket

Сошедших на берег участников морского круиза из Сингапура приветствовали губернатор провинции Наронг Вунсиеу, глава местного офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Нантхасири Роннасири и другие официальные лица. Примерно 800 пассажиров заказали экскурсии по острову, другие просто планируют провести время на борту или на пляже, хотя погода и не располагает к купанию и солнечным ваннам.

Как уточнила PR-служба Пхукета, криуз на борту Spectrum of the Seas совершают туристы 55 национальностей, больше всего среди пассажиров граждан Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индии и Индонезии. К их услугам – 18 палуб, более 2,1 тыс. кают, многочисленные рестораны и бары, развлекательные развлечения. Оператором лайнера является компания Royal Caribbean International, а сам он – первый из семейства судов Quantum Ultra.

Один из крупнейших в мире лайнеров вышел из Сингапура 21 октября, посетил Кланг и Пенанг в Малайзии, а после остановки в Патонге должен вернуться назад в Сингапур. Окончание круиза запланировано на 26 октября.

Комментируя визит Spectrum of the Seas, госпожа Нантхасири подчеркнула, что путешествующие на яхтах и лайнерах туристы входят в приоритетную группу с точки зрения ТАТ, поскольку отличаются высокой платежеспособностью. Впрочем, круизные суда обычно делают лишь очень короткие остановки на Пхукете.

 

 

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